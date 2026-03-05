Agua a borbotones en la Marineta y les Rotes de Dénia por el chaparrón en el Montgó

Las nubes se han enganchado en el Montgó. Los registros de Avamet y de Meteoxàbia en las estaciones del parque natural o próximas confirman que ha caído un buen chaparrón en la montaña. Las lluvias de esta mañana en la Marina Alta son generalizadas, pero sí tienen un componente orográfico. Están siendo más intensas en pueblos y zonas de montaña. De hecho, donde más ha llovido es en la Vall d'Ebo, donde ya se superan de largo los 40 l/m2 (datos de Avamet).

Un manantial en la cuneta

Y el agua corre Montgó abajo. La carretera de Dénia a les Rotes y a Xàbia acumula bastante agua. En la zona de la Marineta Cassiana, hay una boca de pluviales por la que el agua mana a borbotones. La imagen llama la atención de los conductores. Ha salido en la cuneta un manantial del que brota a presión abundante agua.

Primeros viales inundados y cerrados en Dénia

Las precipitaciones que está dejando la borrasca Regina ya ha obligado a cerrar los primeros viales. Dénia ha cerrado el de la Marineta Cassiana y los caminos de la Bota, el Llavador y Fondo. Estos caminos están en hondonadas y se inundan siempre que llueve con cierta intensidad.