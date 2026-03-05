Calp refuerza su compromiso con Ucrania en el Foro Global de Reconstrucción celebrado en Madrid

El Ayuntamiento de Calp ha participado en la segunda edición del Foro Global para la Reconstrucción de Ucrania celebrado en Madrid el pasado 25 de febrero, consolidando su implicación con la comunidad ucraniana residente en el municipio y su apoyo al proceso de paz y reconstrucción del país.

En representación de la alcaldesa, Ana Sala, asistió el concejal de Residentes Europeos, Hermanamiento y Proyectos Europeos, Marco Bittner, que tomó parte en una jornada de trabajo en la que se dieron cita alrededor de 30 alcaldes ucranianos, así como representantes de empresas e instituciones españolas, con el objetivo de impulsar proyectos concretos de cooperación económica, social y humanitaria.

La presencia de Calp en este foro se enmarca en la estrecha relación que el municipio mantiene con la comunidad ucraniana, integrada por 1.447 personas empadronadas, una de las colectividades extranjeras más numerosas del padrón local. El Ayuntamiento subraya que esta participación responde a la voluntad de trasladar a los espacios de decisión internacional la realidad de la convivencia cotidiana entre la ciudadanía calpina y la población ucraniana asentada en la localidad.

El concejal de Calp, durante su intervención / Levante-EMV

Este compromiso cuenta ya con antecedentes recientes. En 2024, Calp recibió la visita oficial de Ivan Pilyak, alcalde de Skhidnytsia (provincia de Leópolis), en el marco del acuerdo entre la Federación de Municipios de Madrid y el Mayors Club de Ucrania. Aquella visita supuso el inicio de una relación institucional que el Ayuntamiento ha seguido cultivando durante estos años mediante el diálogo permanente y la exploración de posibles ámbitos de colaboración.

En esta nueva edición del Foro, Calp ha dado un paso más al suscribir una declaración de amistad con el municipio ucraniano de Chornomorsk, ciudad portuaria del mar Negro, en un acto presidido por su alcalde, Vasyl Huliaiev. Este documento sienta las bases para una futura colaboración institucional entre ambas ciudades, con vocación de avanzar hacia un hermanamiento formal. El intercambio de obsequios simbólicos durante el acto sirvió para escenificar la voluntad de continuidad de esta relación en el tiempo y de traducirla en proyectos concretos.

Integración y participación en la vida cotidiana

Paralelamente, y coincidiendo con el cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa, el Ayuntamiento de Calp ha realizado un balance de la integración de la comunidad ucraniana en el municipio, destacando la inserción laboral y social de muchas de estas personas, la creación de asociaciones y grupos de apoyo mutuo y la colaboración estable entre el consistorio y este colectivo en la actividad cotidiana de la ciudad.

El concejal de Residentes Europeos, Hermanamiento y Proyectos Europeos, Marco Bittner, ha señalado que «para atraer inversiones hay que dar seguridad, y dar seguridad empieza por lanzar un mensaje claro de fraternidad y cordialidad entre los dos países. Lo que el Estado de España hace en el plano nacional, los municipios debemos hacerlo en el plano humano y cotidiano».