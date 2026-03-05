Un gran concierto de Sheryl Youngblood en Xàbia anuncia el próximo ArenalBlues
La artista de Chicago confirma que el festival, que este año se celebrará entre el 23 y el 26 de abril, refuerza en cada nueva edición un cartel que este año incluye a 11 bandas
Otro festival sin techo en Xàbia. Un pueblo que toca todos los palos. El blues suena con fuerza en una primavera muy festivalera. Y, para abrir boca, un concierto excepcional. La artista estadounidense Sheryl Youngblood maravilló. Es un referente internacional y auténtica portadora del sonido y el espíritu del blues de Chicago. Llenó el auditorio del conservatorio. Ofreció una noche memorable que confirmó la proyección y madurez del Arenal Blues. El concierto sirvió, además, como acto de presentación oficial del ArenalBlues 2026, que se celebrará del 23 al 26 de abril en el Paseo del Tenista David Ferrer, en la Playa del Arenal.
Una concierto de presentación que consolida el crecimiento del festival
Desde la Asociación Xablues, entidad organizadora del festival, se ha destacado la importancia de contar con una figura internacional como Sheryl Youngblood para la presentación de esta edición, reforzando el posicionamiento del ArenalBlues dentro del circuito musical del género.
La Asociación de Empresarios Xàbia Arenal ha subrayado el impacto positivo que este tipo de acontecimientos culturales generan en la actividad comercial y hostelera del municipio, especialmente en temporada media, contribuyendo a la desestacionalización y dinamización económica.
Por su parte, desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Xàbia han reiterado su apoyo al festival como una apuesta estratégica por la cultura de calidad y por la proyección de Xàbia como destino turístico y cultural durante todo el año.
Del 23 al 26 de abril: cuatro días de blues junto al Mediterráneo
Tras la brillante presentación de febrero, Xàbia se prepara ahora para celebrar el Festival ArenalBlues del 23 al 26 de abril de 2026, cuando la playa del Arenal volverá a convertirse en el epicentro del blues en la Marina Alta.
El cartel de esta cuarta edición estará compuesto por:
- Mingo Balaguer's Blueshadow
- Martin Burguez & His Rhythm Combo
- Arnau and The Honky Tonk Losers
- Koko Jean & The Tonics
- Stevie Zee Band
- El Oso y Sus Sabandijas
- Gonzalo Portugal
- La Beiztegui Blues Band
- The Ubangi Stomp
- Epi y Blues
- The Pickin' Boppers
Una programación que combina distintas vertientes del blues y estilos afines, consolidando al ArenalBlues como una de las citas musicales más atractivas del panorama autonómico.
Cultura como motor de municipio
El ArenalBlues se consolida así como un ejemplo de colaboración público-privada entre la Asociación Xablues, la Asociación de Empresarios Xàbia Arenal y el Ayuntamiento de Xàbia, demostrando que la cultura puede ser un potente motor de cohesión social, dinamización económica y promoción turística.
Tras el éxito del concierto de presentación con Sheryl Youngblood, Xàbia afronta el mes de abril con grandes expectativas, preparada para vivir cuatro jornadas en las que la música en directo volverá a llenar el Arenal de ambiente, visitantes y pasión por el blues.
- Fallece el joven de 27 años al que reanimaron tras electrocutarse en Dénia
- Mueren dos personas en el incendio de un piso en el Arenal de Xàbia
- Un hombre se atrinchera armado en su casa a las afueras de Teulada
- Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado
- Tragedia en Xàbia: 'Gerson bajó a sus dos niños y luego subió a intentar salvar a más vecinos y murió en un rellano
- Salvan a un trabajador de 27 años que se ha electrocutado en Dénia y ha caído de bastante altura
- La promotora que quiere construir un hotel y villas de lujo planta las banderas en la costa virgen de Benissa pese a carecer de licencia de obras
- La 'obra del Escorial' en Dénia: así era en 1992 la histórica casa señorial cuya rehabilitación está a nada de terminarse