Un gran concierto de Sheryl Youngblood en Xàbia anuncia el próximo ArenalBlues

Otro festival sin techo en Xàbia. Un pueblo que toca todos los palos. El blues suena con fuerza en una primavera muy festivalera. Y, para abrir boca, un concierto excepcional. La artista estadounidense Sheryl Youngblood maravilló. Es un referente internacional y auténtica portadora del sonido y el espíritu del blues de Chicago. Llenó el auditorio del conservatorio. Ofreció una noche memorable que confirmó la proyección y madurez del Arenal Blues. El concierto sirvió, además, como acto de presentación oficial del ArenalBlues 2026, que se celebrará del 23 al 26 de abril en el Paseo del Tenista David Ferrer, en la Playa del Arenal.

Una concierto de presentación que consolida el crecimiento del festival

Desde la Asociación Xablues, entidad organizadora del festival, se ha destacado la importancia de contar con una figura internacional como Sheryl Youngblood para la presentación de esta edición, reforzando el posicionamiento del ArenalBlues dentro del circuito musical del género.

La Asociación de Empresarios Xàbia Arenal ha subrayado el impacto positivo que este tipo de acontecimientos culturales generan en la actividad comercial y hostelera del municipio, especialmente en temporada media, contribuyendo a la desestacionalización y dinamización económica.

El auditorio del conservatorio se llenó en el concierto de Sheryl Youngblood. / Levante-EMV

Por su parte, desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Xàbia han reiterado su apoyo al festival como una apuesta estratégica por la cultura de calidad y por la proyección de Xàbia como destino turístico y cultural durante todo el año.

Del 23 al 26 de abril: cuatro días de blues junto al Mediterráneo

Tras la brillante presentación de febrero, Xàbia se prepara ahora para celebrar el Festival ArenalBlues del 23 al 26 de abril de 2026, cuando la playa del Arenal volverá a convertirse en el epicentro del blues en la Marina Alta.

El cartel de esta cuarta edición estará compuesto por:

Mingo Balaguer's Blueshadow

Martin Burguez & His Rhythm Combo

Arnau and The Honky Tonk Losers

Koko Jean & The Tonics

Stevie Zee Band

El Oso y Sus Sabandijas

Gonzalo Portugal

La Beiztegui Blues Band

The Ubangi Stomp

Epi y Blues

The Pickin' Boppers

Una programación que combina distintas vertientes del blues y estilos afines, consolidando al ArenalBlues como una de las citas musicales más atractivas del panorama autonómico.

Cultura como motor de municipio

El ArenalBlues se consolida así como un ejemplo de colaboración público-privada entre la Asociación Xablues, la Asociación de Empresarios Xàbia Arenal y el Ayuntamiento de Xàbia, demostrando que la cultura puede ser un potente motor de cohesión social, dinamización económica y promoción turística.

Tras el éxito del concierto de presentación con Sheryl Youngblood, Xàbia afronta el mes de abril con grandes expectativas, preparada para vivir cuatro jornadas en las que la música en directo volverá a llenar el Arenal de ambiente, visitantes y pasión por el blues.