Incendio en Dénia: "Pasamos mucho miedo porque había tres vecinos en la finca y podían haber muerto"

El incendio fue angustioso y muy peligroso. Tras las llamas, queda el drama. El fuego que el lunes destruyó totamente un piso de la calle Pare Pere de Dénia, en pleno centro urbano, ha dejado sin nada a la madre y a su hijo de 3 años que vivían en esa casa (la "escoleta" a la que va el pequeño está recogiendo ropa para la mujer y el niño). A los vecinos que sí que han podido regresar a sus casas en esta finca de cuatro alturas se les hace muy difícil volver a la normalidad. La escalera sigue repleta de hollín. Han tenido que colocar cartones en los escalones para poder subir sin llegar a casa con los zapatos repletos de ceniza.

"Es deprimente. Los bomberos nos dijeron que ese hollín es tóxico, pero, si nadie viene a limpiarlo, nosotros, los vecinos, nos pondremos el lunes a limpiar. Pagamos seguros y escalera y no entendemos por qué no ha venido nadie a dejar la escalera en condiciones", ha explicado Maria Inés, la vecina del tercer piso.

Esta finca es antigua y no tiene ascensor. Los vecinos tienen que subir a la fuerza por esa escalera repleta de hollín. Reviven la angustia del incendio. Respiran esa penetrante chamusquina. "A nosotros nos pilló fuera, trabajando, pero claro que pasamos mucho miedo. Sabíamos que había tres vecinos en el edificio, en sus casas; podían haber muerto". A esos vecinos, el del cuarto y los del segundo, los sacaron los bomberos y la policía. Tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo, al igual que la mujer y su niño de 3 años, que sí pudieron salir a toda prisa del piso y la finca.

El rescate de Nunak

Y los bomberos también rescataron a Nunak, el perro de María Inés. "Cuando lo sacaron estaba muy sofocado y olía muchísimo a humo. Todavía sigue un poco nervioso, pero está bien. Estamos superagradecidos a los bomberos. Les dimos las llaves del piso y ellos subieron a por Nunak". El perro es simpático y muy dócil. Lo bañaron a conciencia para quitarle el fuerte olor a humo.

El primer piso ha quedado totalmente destruido. También entró humo en las otras viviendas. La escalera tiene las paredes ennegrecidas y el suelo repleto de hollín y ceniza. La familia del tercer piso, el menos afectado, ya pudo hacer noche el mismo lunes. Las consecuencias de un incendio tan virulento como éste no terminan ni al día siguiente, ni al otro, ni al otro. Volver a la normalidad se hace muy complicado.