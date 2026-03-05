La Penya del Gat, el Barranc de la Canal, el Xical o el Barranc de les Coves: el Trail de Pego es pura montaña

La montaña vuelve a ser la protagonista en Pego con la celebración de la séptima edición del Trail, una competición atlética que recorre parte de las montañas del termino municipal. Se trata de una prueba deportiva que se ha afianzado en el calendario pegolino gracias al impulso del Club Dorsal 19, que organiza la carrera (conjuntament con la colaboración del Ayuntamiento de Pego). Una competición que han presentado el presidente del club de atletismo, Augusto Ferrándiz, el técnico del departamento de Deportes del consistorio pegolino, Josep Llorca y el alcalde, Enrique Moll.

Afianzada la prueba y también el recorrido, puesto que los organizadores han decidido repetir con el que ya se diseñó hace dos años cuando se apostó por un circuito más vistoso para el corredor.

La salida se ubicará en el Passeig Cervantes y los corredores y las corredoras pasarán por algunos de los puntos más emblemáticos del entramado montañoso del término municipal pegolino como la Penya del Gat, el Barranc de la Canal, el Xical o el Barranc de les Coves, entre otros.

Al igual que en pasadas ediciones, habrá tres modalidades de competición: Trail o Media, con 20 kilómetros de recorrido y un desnivel positivo de 1.000. Prueba que arrancará a partir de las 8.30 horas, al igual que la segunda de las modalidades, la Sprint Trail, que tendrá un recorrido de 14 kilómetros y un desnivel positivo de 720 metros. La última de las modalidades será Sender, para aquellos y aquellas participantes que prefieran realizar el recorrido andando. Esta modalidad tendrá una distancia de 12 kilómetros y un desnivel positivo de 520. Para conseguir la diferencia de desnivel hay una pequeña variación del recorrido.

El cartel del Trail, un reconocimiento a las corredoras / Levante-EMV

El presidente del Dorsal 19 espera superar el número de inscripciones de la última edición, “fueron más de 600 participantes. Creo que hemos afianzado el recorrido, mucho más vistoso y atractivo para los corredores”.

Fomentar la igualdad

El técnico de deportes ha hecho referencia al cartel escogido para promocionar la prueba, "estamos cerca del 8M y se ha decidido utilizar la foto de una corredora del club como pequeño homenaje a las mujeres y enfatizar sobre su potencial el deporte. Nos gustan estos pequeños detalles y creemos que, lamentablemente, son necesarios aún para luchar contra la lacra social que es la desigualdad de género y el machismo, instalados todavía en parte de la sociedad".

Por su parte el alcalde ha agradecido al club deportivo “su implicación por fomentar el atletismo y concretamente esta modalidad, puesto que ayuda a mejorar y preservar las sendas, así como a mostrar a mucha gente de fuera el entorno tan fantástico que nos rodea”.

La inscripción se puede realizar a través de la página www.mychip.es