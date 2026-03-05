Periodista, model, actriu, dolçainera professional, futbolista, cantant... i tantes i tantes "vergerines amb talent"
La programació es desenvoluparà entre els mesos de març i maig i inclou exposicions, recitals, tallers, música en directe i actuacions artístiques protagonitzades per dones creadores i professionals de diferents àmbits.
Pepa Rovira Sala, Periodista; Almudena Salort Orpi, actriu; Paula Salort Orpi, model; Laura Serra González, dolçainera professional; Paula Tomàs Serer, futbolista professional; Teresa Tomás Moreno, cantant i compositoria... Elles i tantes i tantes altres són "vergerines amb talent".
L’Ajuntament del Verger, a través de la Regidoria d’Igualtat, ha organitzat el cicle “Vergerines amb Talent”, una iniciativa que reuneix diferents activitats culturals, artístiques i participatives, per a commemorar el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, i posar en valor el talent femení del municipi i del seu entorn.
Les activitats començaran el dijous 6 de març a les 19.30 hores a la Casa de Cultura amb una exposició de peces confeccionades per la dissenyadora local Rosa Gasent Pons, de la marca Devol Studio. L’acte inclourà també un recital de Marina Perelló Salort en donatge a les dones amb talent. En finalitzar, es presentarà el llibret “Vergerines amb Talent” i s’oferirà un vi d’honor.
La recepta premiada de Belén Escrivà
El programa continuarà el dissabte 28 de març, en el marc de la Fira Comercial del Verger, amb un taller de cuina impartit per la cuinera guardonada Belén Escrivà Cuenca, que ensenyarà a preparar el plat “Donut de gamba roja i bleda”. El mateix dia, a les 13.00 hores al carrer Major, tindrà lloc una actuació de música en viu a càrrec de Marta Perelló Tomàs.
Posteriorment, el 17 d’abril se celebrarà a la plaça Concepció Miquel un taller de funky dirigit a xiquets i xiquetes d’entre 6 i 15 anys, impartit per la ballarina Estrella Gil Malonda, després del qual s’oferirà un berenar per a les persones assistents.
La programació continuarà el 30 de maig amb l’espectacle artístic “She Knows”, dins de la proposta Safari Art, amb l’actuació de Teresa Tomás Moreno, compositora i live performer.
Finalment, el 31 de maig, la Casa de Cultura acollirà la inauguració d’una exposició d’obres de l’artista local Almudena Salort Orpí, que posarà el punt final a aquest cicle cultural.
Des de l’Ajuntament del Verger s’anima tota la ciutadania a participar en aquestes activitats, que tenen com a objectiu visibilitzar el talent femení, fomentar la igualtat i reconéixer la contribució de les dones a la vida cultural, social i creativa del municipi.
