Talleres, exposiciones, charlas y formación para celebrar en Calp el Día Internacional de la Mujer

El Ayuntamiento de Calp pone en marcha la programación organizada con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, con una agenda que incluye talleres, exposiciones, charlas, actividades participativas y formación especializada. La programación arranca con el taller “Recorrido de los derechos de las mujeres en España”, dirigido a las personas usuarias del Centro Cívico e impartido por la Unidad de Igualdad.

El viernes 6 de marzo se inaugurará en la sala de exposiciones del Ajuntament Vell la muestra “Pioneras del feminismo en España”, un recorrido por la historia y el legado de mujeres que marcaron un antes y un después en la lucha por la igualdad. La exposición ha sido cedida por Aula Violeta de Dones de Acció de Xirivella.

El lunes 9 de marzo tendrá lugar la actividad de micrófono abierto “Alcem la veu”, un espacio creado para compartir historias personales, reflexiones y vivencias en primera persona. El Ayuntamiento de Calp invita a mujeres de todas las edades a participar en esta iniciativa, pensada para escuchar, acompañar y dar voz a distintas experiencias. Las intervenciones, breves y previamente coordinadas, se celebrarán a las 19:00 horas en el Casal de las Asociaciones.

la programción del 8M en Calp / Levante-EMV

El jueves 12 de marzo, a las 19:00 horas, el Ajuntament Vell acogerá la charla “Abolición de la mercantilización del cuerpo de la mujer”, a cargo de Vanessa Silva y María Arena. Además, del 17 al 31 de marzo, las calles del Casco Antiguo albergarán la exposición urbana “Elles–constel·lació poètica”, una selección de la antología de Anna Ballester.

La formación especializada también forma parte de esta programación con un curso de especialización penal y procesal en violencia de género, que se impartirá del 23 al 27 de marzo por Juan Antonio Jover Pinar y Vicente Magro.

Por su parte, el viernes 27 de marzo la Asociación de Mujeres por la Igualdad organizará una tertulia literaria abierta sobre el libro “Una educación”, de Tara Westover. El encuentro tendrá lugar a las 10:30 horas en el Ajuntament Vell.

Concienciación en los institutos

La programación culminará con dos talleres dirigidos al alumnado del IES Ifach y el IES Les Salines: “Mercado de Mujeres”, un taller de sensibilización contra la trata de personas con fines de explotación sexual, a cargo de María Arenas; y el taller intergeneracional “Pasado, presente y futuro de los derechos de las mujeres”.

La programación del 8M ha sido organizada por el Ayuntamiento de Calp con la colaboración de la Asociación de Mujeres por la Igualdad de Calp.