Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo Fallas 2026Mascletà hoyJefa climatología À PuntSocavón A-7Jueza danaEdil MoncadaCausa RibóMaría Galiana
instagramlinkedin

Derribo inminente: el cambio radical en el casco antiguo de Calp que está "al caer"

La alcaldesa convoca una reunión vecinal para tratar de apaciguar el rechazo a que se demuela la casa Poquet Beltrán y se construya en su lugar un Museu de la Festa de moderna arquitectura

El PP pide que se paralice la demolición y se escuche a quienes consideran que "se rompe la armonía estética e histórica" del pueblo

La casa está vallada y el derribo se iniciará en los próximos días

La casa está vallada y el derribo se iniciará en los próximos días / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Calp

La casa está vallada. El derribo es inminente. La piqueta quizá no ha entrado ya por la lluvia. La casa Poquet Beltrán, en el casco antiguo de Calp, un inmueble que no está protegido, tiene las horas contadas. El centro histórico va a experimentar un cambio radical. Y está "al caer". Aquí se levantará un edificio de moderna arquitectura que será la sede del Museu Fester.

El proyecto se presentó hace casi un año. Es vanguardista. El edificio será un cubo envuelto en una segunda piel de celosía cerámica. El ayuntamiento adjudicó por 1,5 millones las obras el pasado mes de diciembre. Ahora, al colocarse las vallas, es cuando los vecinos han empezado a echarse las manos a la cabeza. Temen que la transformación sea demasiado atrevida.

La fachada de la casa que se va a demoler

La fachada de la casa que se va a demoler / Levante-EMV

La alcaldesa, Ana Sala, ha convocado una reunión para el próximo miércoles. Tratará de apaciguar la creciente oposición vecinal.

El PP apela al consenso vecinal

Mientras, el PP le ha pedido a la alcaldesa que paralice el derribo y abra un diálogo con los vecinos. Advierte del malestar que están expresando los ciudadanos y el temor a que el nuevo edificio "rompa la armonía estética e histórica" de la Plaza de España y el casco antiguo. Aseguran que los vecinos ya han recogido más de 300 firmas contra el proyecto.

Los populares recalcan que no se ponen al museo ni a la modernización de las infraestructuras culturales, pero advierten que "cualquier intervención en el casco antiguo debe realizarse con respeto al patrimonio, integración urbanística y consenso vecinal".

Noticias relacionadas

El PP también plantea que en el nuevo edificio mantenga elementos del actual para "evitar la pérdida irreversible de la memoria urbana".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece el joven de 27 años al que reanimaron tras electrocutarse en Dénia
  2. Mueren dos personas en el incendio de un piso en el Arenal de Xàbia
  3. Un hombre se atrinchera armado en su casa a las afueras de Teulada
  4. Tragedia en Xàbia: 'Gerson bajó a sus dos niños y luego subió a intentar salvar a más vecinos y murió en un rellano
  5. Salvan a un trabajador de 27 años que se ha electrocutado en Dénia y ha caído de bastante altura
  6. La promotora que quiere construir un hotel y villas de lujo planta las banderas en la costa virgen de Benissa pese a carecer de licencia de obras
  7. La 'obra del Escorial' en Dénia: así era en 1992 la histórica casa señorial cuya rehabilitación está a nada de terminarse
  8. El policía de Xàbia que salvó a una familia en el incendio: 'Escuché a una mujer que pedía socorro y estaban en total oscuridad y atrapados por el humo

Derribo inminente: el cambio radical en el casco antiguo de Calp que está "al caer"

Derribo inminente: el cambio radical en el casco antiguo de Calp que está "al caer"

Benitatxell convierte el ahorro energético en ingresos para el municipio

Benitatxell convierte el ahorro energético en ingresos para el municipio

Teulada privatiza la recogida de basura: del servicio público de Teumo a pagar 42,7 millones en diez años a Urbaser

Teulada privatiza la recogida de basura: del servicio público de Teumo a pagar 42,7 millones en diez años a Urbaser

El Goya llega a Dénia: lo trae Carlo d'Ursi, "un inmigrante" que ha echado raíces en esta tierra

El Goya llega a Dénia: lo trae Carlo d'Ursi, "un inmigrante" que ha echado raíces en esta tierra

"Capvespre" nos ilumina: València, Dénia, la anhelada libertad y el talento de Josep Bertomeu, el escritor discreto

"Capvespre" nos ilumina: València, Dénia, la anhelada libertad y el talento de Josep Bertomeu, el escritor discreto

La Penya del Gat, el Barranc de la Canal, el Xical o el Barranc de les Coves: el Trail de Pego es pura montaña

La Penya del Gat, el Barranc de la Canal, el Xical o el Barranc de les Coves: el Trail de Pego es pura montaña

Pillados a la carrera: un vecino de Oliva y el concejal de Deportes le echan el guante a dos ladrones que intentaron asaltar una joyería en Xàbia

Pillados a la carrera: un vecino de Oliva y el concejal de Deportes le echan el guante a dos ladrones que intentaron asaltar una joyería en Xàbia

Calp refuerza su compromiso con Ucrania en el Foro Global de Reconstrucción celebrado en Madrid

Calp refuerza su compromiso con Ucrania en el Foro Global de Reconstrucción celebrado en Madrid
Tracking Pixel Contents