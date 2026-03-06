El Goya llega a Dénia: lo trae Carlo d'Ursi, "un inmigrante" que ha echado raíces en esta tierra

El Goya ya está en Dénia. Y lo ha traído un dianense de esos que lo son con más mérito que quienes nacen en la ciudad. Él ha decidido ser dianense. El Goya, una escultura con mucho peso (toda la gravedad de los premios de la Academia), llega a "la ciudad del cine", a esa Dénia que ha sido escenario de tantos y tantos rodajes desde que el productor estadounidense Samuel Bronston la descubrió en 1957 para Hollywood y las superproducciones. "El capitán Jones", dirigida por John Farrow, el padre de Mia Farrow, fue la primera película que puso en el universo cinematográfico a la ciudad.

El dianense ganador del Goya es Carlo d'Ursi, nacido en Bari y que afirma que es "un inmigrante" que ha echado raíces en Dénia. "Su mar me ha devuelto a mis raíces más profundas". Carlo ha logrado el premio al mejor corto documental con "El Santo". Relata la historia de su abuelo, un médico de pueblo al que atribuían milagros. El filme comienza y termina con secuencias rodadas en la playa de la Marineta Cassiana. Es el escenario en el que le cuenta a sus dos hijos la historia de su antepasado. "Es como un cuento. Los milagros existen, pero no tienen nada de sobrenatural. Ellos, nuestros hijos (de Carlo y su marido, Salva), son nuestro milagro", revela Carlo.

El cineasta se ha declarado fascinado por las fotografías antiguas que le muestran de Dénia, cuando el urbanismo no había desdibujado el extraordinario paisaje. Se va cargado con los libros de "Dénia, ciutat de cine", de Antoni Reig y Miquel Crespo, que le entrega el alcalde. "Ahí hay material para un documental", le sugiere el concejal de Cultura, Raúl García de la Reina.

El director y productor reflexiona sobre la condición del inmigrante, de "sentir siempre que en cierta manera necesito permiso para existir y ser (esta frase la plasma en el libro de firmas del Ayuntamiento de Dénia)". Él renunció a la carrera de actor para ser totalmente honesto y hacer cine comprometido. "Decidí ser yo mismo, salir del armario y aquí, en Dénia, encontré el lugar en el que prosperar y, sobre todo, ser". En Dénia conoció a quien luego sería su marido.

¿Ahora a por el Óscar?

Carlo avanza que empieza a acariciar la idea de presentar el documental a los Óscar. Ganar el Goya le abre esa puerta. Pero necesita muchísima financiación, bastante más de los 70.000 euros que costó rodar "El Santo". "Si la conseguimos, vamos a ir", ha adelantado el director, que ha advertido de que en este negocio del cine el "músculo" económico es tan importante como el "ingenio".

"El Santo" se proyectará ahora en el festival de cine de Bari. Llegará a Dénia. Y también se proyectarán los otros documentales de Carlo d'Ursi. Dénia vuelve a ser ciudad del cine. Y del mejor cine, que es el honesto y comprometido.