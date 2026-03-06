Teulada privatiza la recogida de basura: del servicio público de Teumo a pagar 42,7 millones en diez años a Urbaser

Cambio de modelo. De la gestión pública a la privatización. El gobierno del PP en Teulada ha adjudicado hoy en pleno la recogida de la basura y la limpieza de calles, el contrato más elevado de la historia del municipio, a la empresa Urbaser. Le ha escamoteado las inversiones a la empresa pública Teumo. Ahora le otorga a Urbaser un contrato de diez años de 42,8 millones de euros. Sale a 4,38 millones por año. El coste actual del servicio era de 2,8 millones.

La adjudicación ha salido adelante con el voto a favor del PP. Toda la oposición ha votado en contra. Compromís ha advertido de que se paga más, y bastante más, por un servicio que hasta ahora era público. "El sobrecoste, de 1,5 millones al año, lo acaba asumiendo la ciudadanía. El PP hipoteca a Teulada Moraira durante una década y destina a una empresa privada el dinero que se ha negado a invertir en Teumo desde 2021", han lamentado los valencianistas.

Además, los números son variables. La empresa podrá pedir dentro de dos años un aumento del presupuesto de hasta el 20 %. "Supondría unos 855.000 euros más cada año. Un negocio redondo para la empresa privada", señala Compromís.

Los valencianistas han recordado que la empresa pública ha estado en una situación precaria en los últimos tres años. "Ha sido deliberado para justificar la privatización. Han dejado que la empresa pública se degradase".

Las condiciones laborales

La nueva adjudicación llega con el convenio laboral de estos trabajadores (los deberá subrogar Urbaser) obsoleto. "Queremos recordar que han sido precisamente estos trabajadores los que han mantenido el servicio en funcionamiento durante años, incluso con falta de recursos", indica también Compromís, que subraya que había una alternativa mucho mejor para todos: invertir en Teumo, mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores y gestionar el servicio con el convencimiento de que una empresa pública es un gran activo para un pueblo y un ayuntamiento. "La privatización de la limpieza de los edificios públicos ya ha demostrado que este modelo no funciona: menos servicios que antes, peores condiciones laborales y un mayor coste para el ayuntamiento".

Noticias relacionadas

Teumo no desaparece. Seguirá gestionando servicios como el de las escuelas municipales, pero la empresa municipal queda tocada.