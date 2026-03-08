Un casco antiguo de Calp que bulle de comercio y la memoria de la casa que está condenada a la piqueta

Las tiendas de ultramarinos eran la expresión máxima del comercio de proximidad y de pueblo. Han desaparecido. Los supermercados han acabado con esos negocios de las maravillas. Su nombre, ultramarinos, hacia referencia a los comestibles que se traían del otro lado del mar. Estas tiendas tenían un no se qué de portentoso y mágico. Ultramarinos Ivars estaba en la casa Poquet Beltrán, en la plaza de España de Calp. Ahora esa casa se demolerá para construir un edificio de arquitectura de vanguardia que funcionará como contenedor del Museu Fester.

Numerosos vecinos se oponen a que la piqueta acabe con la casa Poquet Beltrán. No está protegida. Que no tenga valor patrimonial (los vecinos sí le ven un aire modernista digno de conservar) no significa que no forme parte del imaginario colectivo. Una de las imágenes que estos días se están mostrando de la plaza y de la casa es de los años 70 y bulle el comercio. Es día de mercadillo. Los toldos y letreros de los comercios despiertan la añoranza de ese tiempo en el que el comercio de calle, de pueblo y de proximidad daba vida al casco antiguos.

Alfons Padilla

La alcaldesa, Ana Sala, ha convocado una reunión informativa para este miércoles a las 20 horas. También ha enviado una carta a los vecinos en los que les dice que la demolición de la casa Poquet Beltrán se realizará entre los días 5 y 17 de marzo.

La creciente oposición vecinal

Una protesta espontánea que tuvo lugar a mediodía de ayer ya sacó a la luz que hay una creciente oposición a que se derribe este inmueble que forma parte del paisaje urbano de Calp desde hace décadas.

La alcaldesa avanza que las obras de demolición no alterarán el recorrido de las procesiones de Semana Santa. Insiste en que el proyecto del Museo Fester se presentó en abril de 2025. "No obstante, somos conscientes de que el inicio de las obras puede generar dudas e inquietudes, sobre todo entre vecinso y comerciantes del centro histórico", apunta Ana Sala.