Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallas 2026Cercanías MascletàPlantà FallasTiempo FallasSocavón A-7CV-400Horno Xàtiva
instagramlinkedin

Igualdad

Exposición en Els Magazinos de Dénia: ‘Mirades de dona’, el arte que transforma y el mar que une

La exposición colectiva demuestra la fuerza del feminismo para revolucionar los lenguajes y códigos del arte

La inauguración de la muestra este viernes en la sala Turia de Els Magazinos

La inauguración de la muestra este viernes en la sala Turia de Els Magazinos / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

El arte es una poderosa palanca de transformación social. Doce mujeres participan en «Mirades de dona», la exposición de la Sala Turia, en els Magazinos de Dénia, organizada por la Fundació Baleària y Art amb B. Son artistas mediterráneas, del País Valencià y les Illes Balears, artistas unidas por el mar. El feminismo está también revolucionando los lenguajes y códigos del arte. Esta muestra es muy potente y coherente. Estará en els Magazinos hasta el 12 de abril.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece el joven de 27 años al que reanimaron tras electrocutarse en Dénia
  2. Mueren dos personas en el incendio de un piso en el Arenal de Xàbia
  3. Un hombre se atrinchera armado en su casa a las afueras de Teulada
  4. Tragedia en Xàbia: 'Gerson bajó a sus dos niños y luego subió a intentar salvar a más vecinos y murió en un rellano
  5. Salvan a un trabajador de 27 años que se ha electrocutado en Dénia y ha caído de bastante altura
  6. La promotora que quiere construir un hotel y villas de lujo planta las banderas en la costa virgen de Benissa pese a carecer de licencia de obras
  7. La 'obra del Escorial' en Dénia: así era en 1992 la histórica casa señorial cuya rehabilitación está a nada de terminarse
  8. El policía de Xàbia que salvó a una familia en el incendio: 'Escuché a una mujer que pedía socorro y estaban en total oscuridad y atrapados por el humo

Un casco antiguo de Calp que bulle de comercio y la memoria de la casa que está condenada a la piqueta

Un casco antiguo de Calp que bulle de comercio y la memoria de la casa que está condenada a la piqueta

Exposición en Els Magazinos de Dénia: ‘Mirades de dona’, el arte que transforma y el mar que une

Exposición en Els Magazinos de Dénia: ‘Mirades de dona’, el arte que transforma y el mar que une

Así es el ‘nuevo’ pueblo en Calp: torres en una acera, supermercados en la otra y calles sin vida

Así es el ‘nuevo’ pueblo en Calp: torres en una acera, supermercados en la otra y calles sin vida

Informe ambiental favorable para la concentración parcelaria del marjal Pego-Oliva

Derribo inminente: el cambio radical en el casco antiguo de Calp que está "al caer"

Derribo inminente: el cambio radical en el casco antiguo de Calp que está "al caer"

Benitatxell convierte el ahorro energético en ingresos para el municipio

Benitatxell convierte el ahorro energético en ingresos para el municipio

Teulada privatiza la recogida de basura: del servicio público de Teumo a pagar 42,7 millones en diez años a Urbaser

Teulada privatiza la recogida de basura: del servicio público de Teumo a pagar 42,7 millones en diez años a Urbaser

El Goya llega a Dénia: lo trae Carlo d'Ursi, "un inmigrante" que ha echado raíces en esta tierra

El Goya llega a Dénia: lo trae Carlo d'Ursi, "un inmigrante" que ha echado raíces en esta tierra
Tracking Pixel Contents