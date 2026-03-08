Igualdad
Exposición en Els Magazinos de Dénia: ‘Mirades de dona’, el arte que transforma y el mar que une
La exposición colectiva demuestra la fuerza del feminismo para revolucionar los lenguajes y códigos del arte
El arte es una poderosa palanca de transformación social. Doce mujeres participan en «Mirades de dona», la exposición de la Sala Turia, en els Magazinos de Dénia, organizada por la Fundació Baleària y Art amb B. Son artistas mediterráneas, del País Valencià y les Illes Balears, artistas unidas por el mar. El feminismo está también revolucionando los lenguajes y códigos del arte. Esta muestra es muy potente y coherente. Estará en els Magazinos hasta el 12 de abril.
