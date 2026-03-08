Así es el ‘nuevo’ pueblo en Calp: torres en una acera, supermercados en la otra y calles sin vida

En las avenidas Rumanía y Bulgaria de Calp, las vías que «abrazan» por el norte el humedal de les Salines, ya se adivina claramente cómo es el «nuevo» pueblo. En una acera de las avenidas, se están construyendo naves comerciales. Serán supermercados. En la otra acera, las obras cogen altura. Se levantan más y más torres de apartamentos. El urbanismo no tiene techo en Calp. El «nuevo» pueblo toma forma a toda prisa. En estos últimos años, se han iniciado muchas promociones.

Un vecino observa el inicio de las obras de más torres de apartamentos / A. P. F.

Esa vorágine urbanística también la están viviendo Dénia y Xàbia. Surgen nuevos barrios. Pero es quizá en Calp donde se observa mejor la tipología urbana que condiciona absolutamente la vida de los vecinos y residentes. En ese barrio del Saladar calpino (Saladar es el nombre de esta zona que está pegada a les Salines), no hay nada más que torres y supermercados. Se vive «aislado» en una urbanización con jardín, piscina e incluso gimnasio. Y se cruza la calle para ir a comprar al impersonal supermercado. La vida de pueblo desaparece. La calle pierde su sentido de socialización y funciona simplemente como transición entre dos mundos, el de la urbanización cerrada y el de la compra maquinal.

Torres en construcción en la franja de suelo que hay entre el Penyal y la playa y les Salines / A. P. F.

Apartamentos por las nubes

El furor de obras en Calp lo es también de precios. La escalada no tiene fin. En las nuevas promociones que ahora se inician, los apartamentos más baratos se venden ya a partir de 450.000 euros. Tienen tres dormitorios y terraza. La vista se cotiza al alza. A medida que se sube de planta, los pisos son más caros. Los áticos, en la altura quince o dieciséis, ya superan de largo el millón de euros.

Noticias relacionadas

Las torres estrangulan Les Salines. El ayuntamiento da más y más licencias. Las obras y las altísimas grúas dominan un paisaje en construcción. Comienzas a contar nuevas promociones y grúas y no acabas.