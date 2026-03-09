Benitatxell dignifica la resiliencia de sus mujeres y su memoria oral con el estreno del documental ‘Memoria Viva II’

El Poble Nou de Benitatxell detuvo el tiempo este pasado sábado para mirar a los ojos a su propia historia. El Centro Social se quedó pequeño en el acto central de la programación del 8 de marzo: el estreno de ‘Memoria Viva II’, la segunda entrega del proyecto documental impulsado por la Concejalía de Igualdad y producido por El Mirall de la Marina.

En esta edición, el audiovisual ha rescatado las trayectorias de diez mujeres que son el pilar de la identidad local: María Bolufer, Tere Buigues, Teresita Cervera, Rosa Colomer, Sagrario Ferrer, Josefina Llobell, María Monfort, Patricia Oldfield, María Pascual e Isabel Soler.

"No se consideran extraordinarias y realmente sí que lo son"

Durante la presentación, la concejala de Igualdad, Isa Garrido, subrayó el valor de estas diez historias unidas por un hilo invisible: “su humildad y su sencillez”. Garrido señaló que se trata de mujeres que “asumieron responsabilidades cuando aún eran niñas” y que cuidaron de padres, madres o hermanos en una época donde el sentido del deber estaba profundamente arraigado. “Si una cosa comparten todas ellas es que no se consideran extraordinarias y realmente sí que lo son”, afirmó la concejala.

Las mujeres que recibieron el reconocimiento / Levante-EMV

El documental revela vidas marcadas por el trabajo desde edades muy tempranas para sostener la economía familiar. Y también por capítulos vitales extremadamente difíciles, como la pérdida de un hijo de forma trágica o de un padre en la infancia.

Sin embargo, entre las dificultades, también se reflejan los primeros pasos hacia la emancipación femenina. Varias de las protagonistas recordaron con orgullo la importancia de haber obtenido el carnet de conducir en una época donde era un hito excepcional para una mujer; un simple permiso que para ellas significó independencia y movimiento en un contexto de roles rígidamente definidos.

Una memoria sin fronteras

Como novedad este año, el proyecto ha integrado la realidad multicultural de El Poble Nou de Benitatxell incorporando el testimonio de Patricia Oldfield, residente británica. Su relato sobrecogió al público al narrar sus vivencias de niña durante el inicio de la II Guerra Mundial en Londres, su huida y la trágica pérdida de su padre en un campo de concentración nazi.

Un momento del acto / Levante-EMV

"La memoria no entiende de fronteras", afirmó la concejala, subrayando que la valentía de dejar un país y una lengua para abrazar los de otra comunidad es también una forma de resiliencia que construye la identidad actual del municipio.

El evento sirvió también para realizar un doble reconocimiento. Por un lado, se entregó un detalle floral a las homenajeadas de la edición de 2025, reafirmando el compromiso del consistorio con la continuidad del proyecto. Por otro, las diez protagonistas de este año recibieron tanto un ramo de flores como una fotografía artística realizada por Jake Abbott, quien ha logrado captar la esencia y la sabiduría de sus rostros con una sensibilidad exquisita.

El reconocimiento a la bibliotecaria del Poble Nou de Benitatxell / Levante-EMV

La labor técnica no pasó desapercibida, con una mención especial y muy aplaudida a Lola Bolufer, bibliotecaria municipal, por su implicación personal y su sensibilidad en el cuidado de este archivo de memoria oral. También a El Mirall de la Marina, por su excelente trabajo e implicación en la producción del documental.

“Hoy hacemos justicia a la historia”

El alcalde, Miguel Ángel García, cerró el turno de intervenciones institucionales con un discurso centrado en la importancia de la memoria colectiva. “Un pueblo que no recuerda de dónde viene, difícilmente sabrá hacia dónde va”, aseveró, destacando que la recuperación de la memoria oral es una “carrera contra el reloj” y que es vital que las nuevas generaciones conozcan estas historias para comprender la transformación tan profunda del pueblo.

El primer edil puso en valor el esfuerzo de las protagonistas, afirmando que “su testimonio es de un valor incalculable” y que estas mujeres fueron pioneras a la hora de sostener la economía local con una dignidad que hoy conmueve a toda la comunidad. Asimismo, recordó que la igualdad es un compromiso de presente: “Hoy no solo reivindicamos derechos. Hoy hacemos justicia a la historia”.

Recta final de una intensa programación

El estreno del documental se suma a una semana repleta de actividades que comenzó el 3 de marzo con la inauguración de la exposición fotográfica de Jake Abbott y ha incluido una caminata urbana, el I Torneo de Fútbol Femenino y charlas inspiradoras a cargo de EUWMA. Además, la Associació de Dones ha tenido un papel activo con su tarde de juegos, teatro y la tradicional comida de hermandad con la lectura del manifiesto institucional el domingo.

Noticias relacionadas

La programación del 8M encara ahora sus últimos actos: el Cinefórum dirigido por Anna Moner el lunes 9 de marzo (17:00h en la Biblioteca) y la Charla de Marina Gilabert (Clásicas y Modernas) titulada ‘Derechos y responsabilidades: el retorno de los roles de género tradicionales en la juventud’ el martes 10 de marzo (18:00h en la Biblioteca Municipal).