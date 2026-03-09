Sin 'cole' en Dénia el martes 17: Educación autoriza el festivo por las Fallas

Dénia redondea la semana de Fallas. La conselleria de Educación ha autorizado el cambio del calendario lectivo que había propuesto el Consell Escolar Municipal. Pidió que el martes 17 de marzo no hubiera clase en los colegios e institutos. El director general de Centros Docentes ha dado el visto bueno. Los alumnos y alumnas de Dénia podrán disfrutar a sus anchas de la semana fallera. Macropuente de los buenos. No se vuelve a las aulas hasta el lunes 23.

Eso sí, el día hay que recuperarlo. El curso se alarga un día. El 22 de junio sí será lectivo. El curso acabará en Dénia un día más tarde.

Noticias relacionadas

La movilidad en Fallas

Que el 17 de marzo sea festivo en los 'coles' e institutos no responde a que se quiera hacer fiesta sin más. De hecho, en la petición elevada a la conselleria se incidía en que las Fallas conllevan "circunstancias excepcionales" de cortes de tráfico y restricciones de movilidad que "dificultan el acceso a los centros educativos y un normal desarrollo de la jornada lectiva".