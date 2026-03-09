Dénia y Costa Rica le dan alas a las tortugas: drones para proteger la riqueza marina
El alcalde y los concejales dianenses asisten junto a responsables de los parques nacionales costarricenses a una demostración de cómo desde el aire se puede investigar la llegada de tortugas a desovar, el paso de las ballenas o la evolución de la pradera de posidonia oceánica
Las tortugas, los rorcuales y las frondosas praderas de posidonia oceánica le han cambiado la vida a Dénia. Es una riqueza natural que le ha caído del cielo. Y desde el cielo se puede investigar y preservar esa biodiversidad que está forjando poderosas alianzas que conectan territorios lejanísimos, pero unidos por las tortugas. La Alianza Tortuga conecta a Dénia con Costa Rica. Y ya es un hecho. Hoy, en el puerto dianense, esta colaboración ha empezado a coger vuelo.
Los drones son abejorros gigantes. El mismo zumbido. Han tomado altura sobre un mar que hoy era un espejo. Calma absoluta. "Hoy es un día muy emocionante. El talento y el conocimiento de Costa Rica han cruzado el océano y están aquí, en Dénia", ha explicado Frederic Kauffmann, CEO de NeverRest Project, una compañía de turismo regenerativo. "Las métricas y los datos que recogen los drones son muy útiles. Esta tecnología se puede utilizar para evitar colisiones de buques mercantes con cetáceos o para investigar la evolución de la reserva marina del cabo de Sant Antoni".
El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, y los concejales de Medio Ambiente y Playas, Sandra Gertrudix y Pepe Doménech, han recibido a la delegación de los parques naturales de Costa Rica (el parque "El Tortuguero" es un santuario mundial de tortugas). "Nos van a dar formación de cómo trabajan en el Tortuguero. Iniciamos hoy tres días de intensa colaboración. El objetivo es que Dénia sigua siendo un referente en la anidación de tortugas", ha explicado Sandra Gertrudix. Dénia es la ciudad de España donde más nidos ponen las tortugas Caretta caretta, diez desde 2023. Un hito.
"Compartimos con Dénia la visión de proteger la biodiversidad marina. Y ese cometido se desarrolla mejor con una alianza como ésta que ya nos une", ha destacado Madeleine Carvajal, directora de la fundación de parques naturales de Costa Rica.
Mientras, el director general de Pesca, Miguel Francisco, ha recalcado que la reserva marina del cabo de Sant Antoni funciona como "una gran fábrica de pesca". "Los pescadores somos los primeros que queremos que se cuide. Queremos vivir del mar. Los drones permitirán controlar a los furtivos", ha afirmado.
La embajadora de Costa Rica estará este martes en Dénia
La Alianza vivirá este martes su momento protocolario. Acude a Dénia la embajadora de Costa Rica en España, Adriana Bolaños. Firmará junto al alcalde este acuerdo de colaboración que conecta dos territorios lejanos y separados por todo un océano, pero también dos orillas de gran biodiversidad marina y que se han convertido en refugios para las tortugas. En Dénia, ese prodigio de que lleguen las tortugas a desovar ha impulsado un potente voluntariado ambiental. Y el paso de las ballenas (los rorcuales, el segundo animal más grande del mundo), que comenzará en mayo, que es cuando estos animales inician su migración desde el mar de Liguria al sur, también hace que la ciencia mire a la costa dianense y al cabo de Sant Antoni.
