La Policia Local de Calp realitza 609 intervencions per violència de gènere
Estes actuacions s'emmarquen en el treball diari de prevenció, seguiment i protecció que el cos policial desenvolupa en coordinació amb la Guàrdia Civil i amb els serveis socials municipals
La Policia Local de Calp ha tancat l'any 2025 amb un total de 609 intervencions relacionades amb casos de violència de gènere. Estes actuacions s'emmarquen en el treball diari de prevenció, seguiment i protecció que el cos policial desenvolupa en coordinació amb la Guàrdia Civil i amb els serveis socials municipals.
En matèria de nivells de risc, el protocol estableix distintes categories (baix, mitjà, alt i extrem). La Policia Local de Calp assumeix el seguiment dels casos de risc baix, mentre que els nivells mitjà, alt i extrem corresponen a la Guàrdia Civil. El 57% dels casos de violència de gènere registrats al municipi se situen en el nivell baix de risc, i la mitjana mensual es manté entorn dels 108 casos actius. En 2025 només es va registrar un cas de risc extrem i, pel que portem de 2026, no se n'ha registrat cap.
Al llarg de 2025, la Policia Local ha realitzat 490 actuacions VPERSS (Valoració Policial de l'Evolució del Risc), que són reavaluacions periòdiques del risc en casos ja actius de violència de gènere. Estes valoracions permeten actualitzar el nivell de protecció en funció de l'evolució de la situació de la víctima i de l'agressor. Quan després d'una VPERSS es detecta un increment del risc, la Policia comunica la situació al jutjat i es reforcen les mesures de protecció, podent passar, per exemple, d'un risc mitjà a un alt.
Els agents de la Policia Local de Calp estan habilitats per a realitzar entrevistes personals de valoració del risc i determinar les mesures de protecció més adequades en cada cas. A més, desenvolupen tasques d'acompanyament i protecció mitjançant vigilàncies en el domicili o lloc de treball, acompanyament a judicis o a centres sanitaris i contacte telefònic periòdic per a comprovar si s'han produït nous incidents.
Un altre dels àmbits d'actuació és el control del compliment de les ordres d'allunyament i de les mesures cautelars acordades per l'autoritat judicial. La Policia Local verifica que l'agressor respecte les distàncies imposades i, en molts casos, gestiona la informació dels dispositius telemàtics, com les polseres Cometa. Actualment existeix un cas actiu amb este dispositiu, que s'aplica quan el jutjat estableix un risc alt o extrem i fixa un perímetre de seguretat, habitualment de 200 o 300 metres. Si l'agressor traspassa eixe límit, es genera una alerta a través de l'112 a la Policia Local i a la Guàrdia Civil, que es personen al lloc per a comprovar si l'incompliment ha sigut casual o intencionat.
Intervencions en espais públics
Durant 2025 també s'han registrat 19 intervencions per possibles situacions de violència de gènere en espais públics, en les quals els agents han actuat a requeriment de telefonades ciutadanes o davant incidents detectats en la via pública, aplicant els protocols de protecció i derivació establerts.
Juntament amb estes mesures, l'Ajuntament de Calp disposa del servei de telèfon ATEMPRO, gestionat a través dels serveis socials municipals. En este cas, la víctima sol·licita el servei en el mateix departament de Benestar Social. El dispositiu és facilitat per Creu Roja i permet mantenir un contacte continuat i segur, ja que, a través d'ell, la policia i els serveis especialitzats poden realitzar telefonades periòdiques, diàries o cada dos dies, per a comprovar l'estat de la víctima i actuar amb rapidesa davant qualsevol incidència.
Amb estos recursos i dispositius, l'Ajuntament de Calp reforça el seu compromís en la lluita contra la violència de gènere, combinant l'actuació policial, l'acompanyament social i la coordinació amb altres administracions per a garantir la màxima protecció possible a les dones en situació de risc i a les seues famílies.
