La última voluntad del gran carrreter de Gata Pepe "el Ganxo": Un carro tirado por cuatro caballos lleva su féretro al cementerio

Su última voluntad: que su féretro lo llevaran desde la iglesia de Sant Miquel al cementerio de Gata en carro. Y así fue. Gata y el mundo de los "carreters" ha despedido como tocaba a uno de los referentes de ese mundo tan tradicional y pausado de los carros y los caballos. Pepe Reduán Monfort, más conocido como Pepe "el Ganxo", falleció este sábado en su pueblo a los 87 años. Este domingo tuvo lugar el funeral. Hasta la iglesia llegó su carro, en cuyo pescante tantísimas veces se sentó Pepe "el Ganxo". Lo tiraban cuatro caballos enjaezados bellamente.

El féretro lo subieron al carro y, tras la misa funeral, este "mestre de carreters" (así lo describe el cronista de Gata, Miguel Vives), fue llevado a paso tranquilo, a ese ritmo sereno y pausado de la tradición, hasta el camposanto municipal.

La histórica Volta en Carro

El mundo de los "carreters" está de luto. Pepe "el Ganxo" fue uno de los fundadores de la Volta en Carro a la Marina. Acudía a todos los actos en los que tenían protagonismo las caballerizas y los carros. Se le veía pasear con su carro por los caminos rurales de Gata. Sus familiares cumplieron su última voluntad. Ese último paseo en carro fue un gran homenaje a un gran "carreter"