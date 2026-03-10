Calp, un pueblo de bandera: 20.000 euros para el mástil y la "Senyera" que ondeará junto a la rojigualda

Músculo económico y músculo identitario. El equipo de gobierno de Calp (Somos Calpe, PSOE y Compromís) inyecta nada menos que 8.160.000 euros en obras. Ese dinero sale del remanente de tesorería. El presupuesto no dio demasiado de sí en inversiones. Pero queda el as en la manga del remante de tesorería. Y a Calp le viene de fábula para los grandes proyectos (la oficina de turismo del siglo XXI, por ejemplo, que sube a un millón de euros) y para cosillas simbólicas e identitarias.

Ese dicho de que "cada palo (o mástil) aguante su vela" va pintiparado para una de esas inversiones de poca monta, pero de mucho viento. La modificación de créditos que el gobierno local aprobará este martes en pleno destina 20.000 euros a instalar un mástil y una "Senyera" en la plaza de Colón. Estará junto a la bandera de España que ondea desde 2019. La alcaldesa, Ana Sala, de Somos Calpe, ha subrayado que las dos enseñas se situará a la misma altura. "Es lo que merece nuestra Comunitat", ha apuntado. Las banderas no se harán sombra.

La calle rojigualda de Calp: más que bandera / A. Padilla

La bandera de España la izó el gobierno local del PP (Ana Sala formaba parte). En Calp, también hay una calle rojigualda, la Puchalt, en el centro histórico. Su escalera es muy castiza. Tiene pintada de abajo a arriba, peldaño a peldaño, la bandera de España. Hasta los maceteros están ribeteados de patriotismo español. En la playa de la Fossa, Ana Sala, cuando era alcaldesa popular, pintó un banco también de rojo y gualda.

Ahora se izará la "Senyera". Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando y también como Jaume. "Tot per l'aire". Si sigue esta pasión por las banderas, la próxima a la que se le colocará un mástil y que se estampará en una tela tamaño sábana será la de la Unión Europea.

Los Reyes y el ángel: el diablo, en los detalles

Ocho millones dan para mucho. Hay grandes inversiones. Pero son más curiosas las pequeñas. El demonio está en los detalles. Y también está el ángel. Calp destina 15.000 euros a comprar los tres Reyes Magos (aquí no hay connotación monárquica; la alcaldesa es, eso sí, entusiasta de Felipe VI y no lo oculta) y el ángel que faltan para completar el belén artístico. En la próxima Navidad, nacimiento con todas las figuras.