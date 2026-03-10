'Costa' y 'Rica', las dos tortugas que han vuelto al mar en Dénia y que simbolizan una poderosa alianza

Las de carne y hueso, bautizadas 'Costa' y 'Rica', han caminado decididas hacia el mar. La de peluche le ha arrancado una sonrisa al alcalde, Vicent Grimalt, y a todos los presentes. Es una excelente idea. Una tortuga de peluche es más que un souvenir. Es educación ambiental. Sería formidable que Dénia tomara esa idea de la Fundación de Parques Nacionales de Costa Rica de manufacturar artesanalmente tortugas de peluche.

Estos animales son un regalo para Dénia. Que desde 2023 se hayan registrado diez nidos de tortugas bobas (de bobas no tienen un pelo) o Caretta Caretta es un regalazo para una ciudad que toma conciencia de su extraordinaria riqueza marina (extensas praderas de posidonia oceánica y avistamientos de ballenas rorcuales que se arriman a la costa en su migración anual hacia el sur).

Alfons Padilla

'Costa' y 'Rica', dos tortugas atrapadas accidentalmente por pesqueros de València y Benicarlo y que han estado en el Arca del Mar del Oceanogràfic de València, donde los veterinarios las han curado de las embolias gaseosas que sufrían, han vuelto al mar hoy en la playa del Raset. El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, ha subrayado que la Fundación Oceanogràfic es esencial también en la Alianza Tortuga, esa que hoy han firmado el propio munícipe y la directora de los Parques Nacionales de Costa Rica, Madeleine Carvajal. "Esta alianza es un símbolo poderoso que une a Costa Rica y Dénia. Las tortugas marinas no conocen fronteras. Compartimos con Dénia una visión y una responsabilidad común de protección y conservación de las tortugas", ha explicado Madeleine Carvajal. "Proteger las tortugas no es solo salvar una especie de fauna. También significa preservar mares, océanos y el futuro", ha añadido.

La tortuga de peluche no ha sido el único regalo de la directora de los parques nacionales de Costa Rica al alcalde. También le ha entregado café de este país de América Central y una manga de tela para colarlo.

El alcalde sonríe al recibir la tortuga de peluche, uno de los regalos de la directora de los Parques Naturales de Costa Rica / A. P. F.

Otro ritual simbólico ha sido el de mezclar en un recipiente la arena de una playa de Dénia (con sus filamentos de posidonia) y la de la playa del Tortuguero de Costa Rica.

Dénia es la ciudad de España donde se han dado más desoves de tortuga en los últimos dos años. Eso la ha situado en el mapa de la investigación marina. Han nacido en los nidos cientos de tortuguitas. Un prodigio. El alcalde ha destacado que este hecho refleja la biodiversidad de Dénia, pero también es consecuencia del cambio climático, que ha desplazado la nidificación de estas tortugas marinas del Mediterráneo oriental al occidental.

El alcalde y Madeleine Carvajal mezclan las arenas de las playas de Dénia de Tortuguero de Costa Rica / A. P. F.

"Un puente entre Dénia y el Caribe"

Mientras, la concejala de Medio Ambiente, Sandra Gertrudix, ha recordado que Dénia está colaborando con fundaciones, universidades y ONG en la protección e investigación de su riqueza marina (los voluntarios ambientales hacen una gran labor tanto de vigilancia de nidos de tortuga como de avistamiento de rorcuales). "Dénia tiende un puente con el Caribe. Esta alianza nos conecta con uno de los referentes mundiales en la protección de las tortugas y tiene, además, una fuerte dimensión de educación ambiental. El Mediterráneo es un tesoro que debemos cuidar".

Noticias relacionadas

Por su parte, Frederic Kauffmann, CEO de NeverRest Project, una compañía de turismo regenereativo, ha subrayado que hoy ha sido para Dénia "un día de felicidad". Ha abundado en que el turismo debe cambiar el paso y superar la pantalla de sostenible y ser regenerativo y estar plenamente concienciado con la protección de los ecosistemas. "Los turistas deben dejar el lugar que visitan mejor de lo que lo han encontrado".