Más pijo que social: llega otra promoción al barrio de las futuras VPP de Xàbia con pisos entre 325.000 y 525.000 euros

Más pijo que social. Xàbia se ha desabrochado definitivamente el cinturón urbano de la avenida de Palmela. El pueblo salta al otro lado de esta vía de acceso al municipio. Surge un nuevo barrio. Y es el barrio en el que se construirán las 82 viviendas de protección pública, las primeras con cariz social desde una lejana promoción de 2010. Pero para cuando estén las VPP la idiosincrasia de esta zona de expansión urbanística ya estará definida. Será más pija que social. Las promociones de viviendas "exclusivas" se apoderan de unos terrenos que se urbanizaron hace años y que hasta no hace tanto no estaban en el radar del boyante negocio de la construcción (en Xàbia va como un tiro). Los vecinos cruzaban la avenida de Palmela para llevar a sus hijos al colegio Trenc d'Alba y para ir a la feria de atracciones de Sant Antoni que en uno de los solares se monta en enero. Ahora empieza a surgir un barrio. Son unas afueras de mucho nivel.

Hay varias promociones en marcha. Y ahora ha llegado una nueva. En estos últimos días, se ha colocado el cartel de un residencial de 22 "viviendas exclusivas". El cartel está a escasos metros del que anuncia una de las dos promociones de VPP. Y el mercado libre tiene mucha altura en Xàbia (altura de precios, que no de plantas). La nueva urbanización tendrá piscina comunitaria, claro (en Xàbia eres un don nadie si no tienes piscina). La parcela es de 1.928 metros cuadrados. Ahora hay un chalé. Se demolerá. En Xàbia la piqueta siempre allana el camino. Es más habitual que se derriben chalés de los acantilados para construir nuevos de arquitectura de vanguardia y precios desorbitados. No obstante, al precio que está la obra nueva, a las promotoras les sale a cuenta comprar una casa y echarla abajo para levantar pisos.

Esta promoción tiene planta baja, planta primera y áticos. Los precios son de mírame y no me toques. Hay que tener la hucha a rebosar para poder comprarse un piso en Xàbia. Las viviendas más baratas, de dos habitaciones y 98 metros cuadrados, se venden por 325.000 euros. Los áticos más caros, de tres habitaciones y 160 metros cuadrados, alcanzan los 525.000 euros.

Noticias relacionadas

La vivienda asequible, imposible

En Xàbia no se encuentran chollos. Ni uno. Lo de la vivienda asequible es una quimera. Las 82 viviendas de protección pública, las primeras en 16 años, han generado muchas dudas. El ayuntamiento ha cedido el suelo, que visto el interés de las promotoras por construir aquí, vale un potosí, y recibirá a cambio 16 pisos de entre 30 y 44 metros cuadrados. Los destinará a situaciones de emergencia habitacional y a alquiler social. Las otras 66 VPO se venderán a precios topados y que deben estar muy por debajo de los de mercado. El precio estipulado era de 2.400 euros el metro cuadrados. No obstante, el PSPV, en la oposición en Xàbia, ha denunciado que ese índice es variable, que las promotoras podrán subir el precio y que las familias de clase media y los jóvenes no podrán comprarse una casa.