Xàbia arranca de Educación el compromiso de construir de urgencia un sexto colegio con aulas provisionales

El sexto colegio de Xàbia, más cerca. Se necesita como el respirar. Es esencial para reducir ratios en los cinco colegios existentes. No será de obra pura y dura, sino de aulas provisionales. La concejala de Educación, Mavi Pérez, ha trasladado al Consell Escolar Municipal que la conselleria de Educación, tras las numerosas peticiones del ayuntamiento, ha accedido a llevar a cabo una actuación rápida para la creación del nuevo centro educativo que será, inicialmente, de aulas provisionales. Mientras tanto, se tramitará la delegación de competencias al ayuntamiento para que redacte el proyecto del sexto colegio definitvio y la adjudicación de las obras.

El camino será más o menos como el que ha seguido Calp, donde los alumnos del colegio Oltà acuden desde enero a un centro provisional. También es de barracones el segundo instituto, ya que el nuevo se está acabando de construir.

En las últimas semanas, tanto Pérez como técnicos municipales han mantenido reuniones con los responsables de Dirección Territorial para tratar el futuro proyecto y las necesidades del nuevo centro, suponiendo un paso importante para avanzar en la puesta en marcha del sexto colegio.

Mientras, una obra de la conselleria de Educación que ha quedado desierta ha sido la de instalación de ascensores en centros de la Comunitat Valenciana. No se ha presentado ninguna empresa. Uno de esos colegios es el Mediterrània, donde estudia la alumna con los huesos de cristal. La reivindicación de su madre y de la comunidad educativa hizo posible que la empresa pública Amjasa colocara a principio de curso una silla salvaescaleras. No solo la ha utilizado esta alumna cuando lo ha necesitado, sino también otros escolares que han tenido dificultades de movilidad. La concejala aseguró en el Consell Escolar Municipal que el ayuntamiento está pendiente de los siguientes pasos que dé la conselleria. Mientras, el proyecto de accesibilidad a los aseos y la instalación de la escalera de emergencia están supeditados al informe jurídico que debe emitir la conselleria.

En el CEIP Arenal, el consistorio ha intervenido hasta el límite de sus competencias ante el deterioro de las cubiertas del aulario de Infantil, que presenta filtraciones y goteras. En este sentido, desde el Ayuntamiento han trasladado formalmente a Dirección Territorial de Infraestructuras Educativas la necesidad de actuar con la mayor urgencia posible. Paralelamente, el equipo de gobierno ha mantenido diversas reuniones con la dirección del centro y con el AMPA para mantenerlos informados de los pasos que se están dando.

Por otra parte, el proyecto para habilitar la antigua vivienda del conserje como aula de Infantil de dos años ya ha sido adjudicado a la única empresa que se presentó a la licitación. El Ayuntamiento prevé que las obras puedan iniciarse en breve, lo que permitirá ampliar los espacios destinados a la etapa educativa de 2 años.

Respecto al CEIP Trenc d’Alba, la concejala ha anunciado que el siguiente paso será licitar nuevamente el proyecto de las obras de ampliación con la correspondiente actualización de precios. La empresa adjudicataria inicial desistió del contrato tras rechazar dicha actualización debido al tiempo transcurrido desde la redacción del proyecto, por lo que el Ayuntamiento ya trabaja para reactivar cuanto antes el procedimiento administrativo.

En el caso del CEIP Graüll, la Dirección Territorial de Infraestructuras Educativas está actualmente redactando el proyecto de accesibilidad del centro, una actuación que permitirá mejorar las condiciones de movilidad y accesibilidad en las instalaciones escolares. Este colegio es muy antiguo y tiene aulas prefabricadas. La reivindicación en Xàbia es que se construya un nuevo Graüll.

Reunión del Consell Escolar

El ayuntamiento ha acogido esta mañana una nueva sesión del Consell Escolar Municipal, órgano en el que participan equipos directivos de los centros educativos, representantes de las AMPAS, sindicatos y profesorado. El objetivo era analizar la situación actual de los colegios y abordar las principales necesidades de la comunidad educativa.

El Consell Escolar Municipal ha llegado al acuerdo de alegar contra la supresión de un aula de 3 años en el colegio Graüll. Además, reclama a la conselleria que reduzca la ratio actual de 25 alumnos por clase a 22 ó 23 escolares.

La concejala de Educación ha informado de forma detallada a todos los miembros del consejo sobre el estado de cada uno de los centros y las actuaciones que el consistorio está impulsando para mejorar las condiciones educativas en la localidad.

En relación con la reorganización de unidades escolares comunicada por la Conselleria de Educación, la edil ha trasladado un mensaje de tranquilidad, aclarando que no se trata de un “cierre de aulas” en sentido estricto, sino de una reorganización de unidades educativas en función de la evolución del alumnado y de las necesidades reales de escolarización.

En este sentido, Pérez ha explicado que durante el curso 2025/2026 algunos centros habilitaron unidades adicionales para atender el aumento puntual de alumnado. Sin embargo, conforme avanza el ciclo educativo y se producen cambios de etapa —especialmente el paso del alumnado de sexto de primaria a secundaria— estas unidades pueden dejar de ser necesarias. No obstante, la decisión de reordenación pertenece exclusivamente al órgano competente de la Conselleria de Educación.

Un ejemplo de esta redistribución se da en el CEIP Port de Xàbia, que cuenta con una unidad por curso excepto en quinto y sexto. Con la finalización del curso, el alumnado de sexto pasará a la etapa de secundaria, mientras que el alumnado de quinto mantendrá sus dos unidades actuales. En el caso de Educación Infantil, la concejala ha señalado que el descenso de la natalidad también está influyendo en la planificación educativa, motivo por el cual algunas aulas habilitadas en años anteriores no será necesario mantenerlas el próximo curso, como ocurre en el CEIP Graüll. En cuanto al CEIP Trenc d’Alba, las dos unidades existentes en sexto de primaria, se desdoblaron en tercer curso y ahora, al alcanzar sexto curso, para el próximo año se deshabilitará una de las dos unidades al no ser necesaria.

La concejala de Educación ha destacado el trabajo constante que el Ayuntamiento está realizando para dar respuesta a las necesidades de la comunidad educativa. “Desde el primer momento estamos trabajando con determinación para mejorar las infraestructuras educativas de Xàbia y para acompañar a cada centro en sus necesidades. Sabemos que la educación es una prioridad y por eso seguimos insistiendo ante todas las administraciones para que los proyectos avancen”, ha señalado.

Asimismo, Pérez ha subrayado que este compromiso es compartido por todo el equipo de gobierno. “Tanto la alcaldesa, Rosa Cardona, como el resto del equipo municipal estamos volcados en buscar soluciones y en garantizar que los niños y niñas de Xàbia puedan estudiar en las mejores condiciones posibles”, ha afirmado.

La concejala ha recordado su vinculación personal con el ámbito educativo, lo que refuerza su implicación en esta área. “Como docente conozco de primera mano la realidad de los centros y las necesidades de la comunidad educativa. Por eso vamos a seguir trabajando con responsabilidad y diálogo para ofrecer a nuestro alumnado una educación digna y de calidad”, ha concluido.