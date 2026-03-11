Aparatoso vuelco en la N-332 en Ondara y un motorista herido en Dénia al arrollarlo un coche que se ha saltado un STOP
El motorista podría tener un brazo fracturado y la Policía investiga si el conductor del automóvil ha cometido una imprudencia
La intensa lluvia, a ratos torrencial, ha complicado hoy mucho el tráfico en las carreteras de la Marina Alta. Además, ha sido una jornada accidentada. Un joven motorista ha resultado herido en Dénia. Un coche se ha saltado un STOP. Y se ha producido la colisión. El motorista podría tener un brazo fracturado. Ha sido trasladado al hospital de Dénia. Mientras, la Policía Local investiga si la maniobra del conductor es más que un despiste y puede ser constitutiva de una imprudencia en la conducción.
Mientras, en la N-332, en el término municipal de Ondara, ha ocurrido un aparatoso vuelco. Un vehículo se ha salido de la vía en el ramal de desvío a Ondara y el centro comercial (también es el de la entrada a la AP-7). El accidente ha sido muy aparatoso. En principio, los ocupantes no habrían resultado heridos de gravedad.
Dos carreteras ya reabiertas en Pego
Circular por las carreteras de la comarca bajo la intensa cortina de lluvia era complicado. Además, en Pego, se han anegado tres carreteras, la del Verger, la de Pego a la mar y la que une ambas. Esos viales han quedado inundados. Los dos primeros ya están abiertos. El que los comunica seguía esta tarde cortado.
