El Poble Nou de Benitatxell celebra el 20.º aniversario de su ‘Primavera Musical’ con su edición más ambiciosa

Primavera es, más que nunca, sinónimo de música en El Poble Nou de Benitatxell. Este año no es una edición cualquiera: el municipio celebra el XX Ciclo de Conciertos de Primavera, alcanzando una cifra redonda que demuestra la consolidación de este evento cultural. Para conmemorar este 20.º aniversario, el Ayuntamiento ha preparado una potente programación que amplía su oferta a cinco jornadas musicales, frente a las cuatro que habitualmente componen el ciclo.

Programación del XX Aniversario

La edición de 2026 arrancará el domingo 22 de marzo a las 18:00h en la Iglesia con la actuación de Ministrils Ciutat de Gandia, que presentarán Veus de la Marina: música antiga, memòria i convivència, un viaje sonoro a nuestras raíces.

El mes de abril contará con dos citas destacadas. El 12 de abril, Miscelánea Duo ofrecerá el recital Retrats del segle XX en la Iglesia (18:00h), y el 26 de abril, la Agrupació Musicomunicipal Santa Maria Magdalena del Poble Nou de Benitatxell tomará la plaza de la Iglesia a las 18:00h con el programa Música de les Amèriques, un concierto que promete ritmo y energía al aire libre.

Los conciertos y actos de la Primavera Musical del Poble Nou de Benitatxell / Levante-EMV

En mayo, el ciclo alcanzará su recta final con dos grandes producciones. El 24 de mayo, el Grup Polifònic Ars Nova presentará La llum del silenci en la Iglesia (18:00h). Esta actuación contará con la colaboración especial de Petit Ars y el alumnado de coro de la Escuela de Música del Poble Nou de Benitatxell, uniendo voces consagradas con el talento joven local.

El gran cierre vendrá el 31 de mayo de la mano de la OMA – Orquestra de la Marina Alta. La formación, que cuenta con una trayectoria de casi 30 años y más de 550 conciertos a sus espaldas, clausurará el aniversario con Un món de cinema a las 18:00h en la Iglesia.

Todas las actuaciones son de entrada libre y gratuita, reafirmando el compromiso del consistorio por acercar la cultura a todos los públicos.

Noticias relacionadas

Un ciclo con historia

Desde su creación, la Primavera Musical ha buscado cubrir un vacío importante en la cultura de la comarca. A lo largo de estas dos décadas, el ciclo ha acogido desde agrupaciones locales hasta orquestas de prestigio como la OMA o corales condecoradas como los Pequeños Cantores de Valencia. Con esta vigésima edición, El Poble Nou de Benitatxell reafirma su posición como referente musical de la Marina Alta.