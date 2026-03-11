Buena, copiosa y nocturna lluvia: la Marina Alta despierta con 100 litros caídos en la Vall d'Ebo
Las precipitaciones en Pego, con 85 litros, y en la cuenca de los ríos Girona y Gorgos recargan los acuíferos
Llueve donde toca, en el interior y en las cabeceras de los ríos Gorgos y Girona, y llueve cuando toca, de noche, para no alterar mucho la rutina diaria de la Marina Alta. El cielo hace bondad en la Marina Alta. Los falleros de Dénia y Pego piensan eso de "llueve, pues déjala que caiga" y cruzan los dedos para que el chaparrón tenga las horas contadas.
Las precipitaciones han sido copiosas, a ratos intensas, durante la noche. El pico lo ha marcado la Vall d'Ebo, en la cabecera del río Girona. Allí se han recogido a primera hora de este miércoles 100 litros/m2 (datos de Avamet). Que llueva en el interior de la Marina Alta y en las cuencas de sus ríos recarga los acuíferos.
En Benimaurell, en la Vall de Laguar, se han superado los 70 l/m2. Para los vecinos de la Vall de Laguar, una de las zonas con más elevada pluviometría de la Comunitat Valenciana, no es garantía de nada. Las fuentes manan que es una gloria. Pero estas precipitaciones suelen provocar arrastres de tierra a la red de suministro (las infraestructuras de abastecimiento son deficientes) y el agua del grifo sale turbia.
Lluvia en Sagra y el manantial de la Bolata
En Pego, en la zona de Ambra, se han recogido más de 90 l/m2. Es agua que alimenta los acuíferos y ese gran humedal que es la Marjal. Mientras, en Sagra, en la cuenca del Girona y donde nace el esplendoroso manantial de la Bolata, se superan los 80 l/m2.
En Benigembla, en la cuenca del río Gorgos, también han caído 70 l/m2. Mientras, en el Montgó, se han enganchado las nubes y ya han caído más de 60 l/m2. "Ha llovido toda la noche y muy bien caída la lluvia", ha destacado Meteoxàbia.
- Fallece el joven de 27 años al que reanimaron tras electrocutarse en Dénia
- Mueren dos personas en el incendio de un piso en el Arenal de Xàbia
- Tragedia en Xàbia: 'Gerson bajó a sus dos niños y luego subió a intentar salvar a más vecinos y murió en un rellano
- Salvan a un trabajador de 27 años que se ha electrocutado en Dénia y ha caído de bastante altura
- La 'obra del Escorial' en Dénia: así era en 1992 la histórica casa señorial cuya rehabilitación está a nada de terminarse
- El policía de Xàbia que salvó a una familia en el incendio: 'Escuché a una mujer que pedía socorro y estaban en total oscuridad y atrapados por el humo
- Noche de salvaje vendaval: rachas de hasta 126 km/h derriban árboles en la Marina Alta
- Un repartidor de helados, herido en Xàbia al golpearle en la cara el espejo retrovisor de un camión de butano