Buena, copiosa y nocturna lluvia: la Marina Alta despierta con 100 litros caídos en la Vall d'Ebo

Las precipitaciones en Pego, con 85 litros, y en la cuenca de los ríos Girona y Gorgos recargan los acuíferos

La Vall d'Ebo ha despertado con un acumulado nocturno de 100 l/m2

La Vall d'Ebo ha despertado con un acumulado nocturno de 100 l/m2 / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

La Vall d'Ebo

Llueve donde toca, en el interior y en las cabeceras de los ríos Gorgos y Girona, y llueve cuando toca, de noche, para no alterar mucho la rutina diaria de la Marina Alta. El cielo hace bondad en la Marina Alta. Los falleros de Dénia y Pego piensan eso de "llueve, pues déjala que caiga" y cruzan los dedos para que el chaparrón tenga las horas contadas.

Las precipitaciones han sido copiosas, a ratos intensas, durante la noche. El pico lo ha marcado la Vall d'Ebo, en la cabecera del río Girona. Allí se han recogido a primera hora de este miércoles 100 litros/m2 (datos de Avamet). Que llueva en el interior de la Marina Alta y en las cuencas de sus ríos recarga los acuíferos.

La zona del Arenal de Xàbia con los típicos charcos de los días de lluvia

La zona del Arenal de Xàbia con los típicos charcos de los días de lluvia / A. P. F.

En Benimaurell, en la Vall de Laguar, se han superado los 70 l/m2. Para los vecinos de la Vall de Laguar, una de las zonas con más elevada pluviometría de la Comunitat Valenciana, no es garantía de nada. Las fuentes manan que es una gloria. Pero estas precipitaciones suelen provocar arrastres de tierra a la red de suministro (las infraestructuras de abastecimiento son deficientes) y el agua del grifo sale turbia.

Agua a manta en la Bolata, el gran manantial de la Marina Alta (vídeo)

Agua a manta en la Bolata, el gran manantial de la Marina Alta (vídeo)

Alfons Padilla

Lluvia en Sagra y el manantial de la Bolata

En Pego, en la zona de Ambra, se han recogido más de 90 l/m2. Es agua que alimenta los acuíferos y ese gran humedal que es la Marjal. Mientras, en Sagra, en la cuenca del Girona y donde nace el esplendoroso manantial de la Bolata, se superan los 80 l/m2.

En Benigembla, en la cuenca del río Gorgos, también han caído 70 l/m2. Mientras, en el Montgó, se han enganchado las nubes y ya han caído más de 60 l/m2. "Ha llovido toda la noche y muy bien caída la lluvia", ha destacado Meteoxàbia.

