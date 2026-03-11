Cierran la calle Xàbia, en el casco antiguo de Teulada, al caer parte del muro de una casa

La lluvia cala y cala y provoca estropicios inesperados. En Teulada, en la calle Xàbia, que está en el casco antiguo, pero ya en el límite del pueblo, se ha venido abajo parte de un muro de una antigua casa. El muro es de piedra y muy robusto. Pero la lluvia se mete en mortero que traba las piedras y va deteriorando desde dentro la recia pared. El mortero es, además, poroso.

No se ha venido abajo todo el muro, sino su parte superior. Esta vivienda es de planta baja. El desprendimiento ha obligado a la Policía Local a cerrar con un precinto la calle. Ahora se llevará a cabo una inspección para saber si hay peligro de que todo el muro se desmorone.