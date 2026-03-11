Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mascletà hoyCancelaciones FallasConstructora SaguntTorres CanetCorberán-PepeluTienda 9Playas SaguntSalarios MercadonaArena costa
instagramlinkedin

Cierran la calle Xàbia, en el casco antiguo de Teulada, al caer parte del muro de una casa

La pared que se ha desmoronado es de piedra y bastante robusta

El muro que se ha venido abajo

El muro que se ha venido abajo / Levante-EMV

Teresa Andreu

Teulada

La lluvia cala y cala y provoca estropicios inesperados. En Teulada, en la calle Xàbia, que está en el casco antiguo, pero ya en el límite del pueblo, se ha venido abajo parte de un muro de una antigua casa. El muro es de piedra y muy robusto. Pero la lluvia se mete en mortero que traba las piedras y va deteriorando desde dentro la recia pared. El mortero es, además, poroso.

No se ha venido abajo todo el muro, sino su parte superior. Esta vivienda es de planta baja. El desprendimiento ha obligado a la Policía Local a cerrar con un precinto la calle. Ahora se llevará a cabo una inspección para saber si hay peligro de que todo el muro se desmorone.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece el joven de 27 años al que reanimaron tras electrocutarse en Dénia
  2. Mueren dos personas en el incendio de un piso en el Arenal de Xàbia
  3. Tragedia en Xàbia: 'Gerson bajó a sus dos niños y luego subió a intentar salvar a más vecinos y murió en un rellano
  4. Salvan a un trabajador de 27 años que se ha electrocutado en Dénia y ha caído de bastante altura
  5. La 'obra del Escorial' en Dénia: así era en 1992 la histórica casa señorial cuya rehabilitación está a nada de terminarse
  6. El policía de Xàbia que salvó a una familia en el incendio: 'Escuché a una mujer que pedía socorro y estaban en total oscuridad y atrapados por el humo
  7. Noche de salvaje vendaval: rachas de hasta 126 km/h derriban árboles en la Marina Alta
  8. Un repartidor de helados, herido en Xàbia al golpearle en la cara el espejo retrovisor de un camión de butano

La Diputación de Valencia espera una "marea" fallera de las comarcas

La Diputación de Valencia espera una "marea" fallera de las comarcas

Cierran la calle Xàbia, en el casco antiguo de Teulada, al caer parte del muro de una casa

Cierran la calle Xàbia, en el casco antiguo de Teulada, al caer parte del muro de una casa

Aparatoso vuelco en la N-332 en Ondara y un motorista herido en Dénia al arrollarlo un coche que se ha saltado un STOP

Aparatoso vuelco en la N-332 en Ondara y un motorista herido en Dénia al arrollarlo un coche que se ha saltado un STOP

Luz verde en Calp a destinar 8,1 millones a 130 obras e inversiones

Luz verde en Calp a destinar 8,1 millones a 130 obras e inversiones

Maria del Mar Bonet vuelve a Dénia, la ciudad a contracorriente: reflexiona cuando el mundo es un estrépito

Maria del Mar Bonet vuelve a Dénia, la ciudad a contracorriente: reflexiona cuando el mundo es un estrépito

Dénia, territorio comanche para el Consell: "El gobierno de la Generalitat nos desprecia"

Dénia, territorio comanche para el Consell: "El gobierno de la Generalitat nos desprecia"

Buena, copiosa y nocturna lluvia: la Marina Alta despierta con 100 litros caídos en la Vall d'Ebo

Buena, copiosa y nocturna lluvia: la Marina Alta despierta con 100 litros caídos en la Vall d'Ebo

Las lluvias provocan el corte de carreteras en la Marina Alta: dos accesos a Pego, totalmente anegados

Las lluvias provocan el corte de carreteras en la Marina Alta: dos accesos a Pego, totalmente anegados
Tracking Pixel Contents