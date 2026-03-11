Dénia, territorio comanche para el Consell: "El gobierno de la Generalitat nos desprecia"

Dénia, territorio comanche. Su ayuntamiento es uno de los últimos reductos del Botànic. El gobierno local de PSPV y Compromís ha denunciado las injerencias del Consell del PP en el urbanismo de Dénia o el bloqueo de proyectos educativos básicos como el del centro integral Gent de Mar. Carlos Mazón ya dio mando en plaza a la portavoz local del PP, Pepa Font, al nombrarla comisionada del puerto. Su función: convertirse en un contrapoder elegido a dedo. El actual presidente del Consell, Juanfran Pérez Llorca, acudió a Dénia a la Interpalamentaria del PP (tuvo lugar en el puerto) y no pasó por el ayuntamiento ni a saludar. El alcalde, el socialista Vicent Grimalt, lo interpretó ya entonces como un desplante. Ahora el último "desprecio" ha sido que el director general de Puertos, Marc García, se reuniera con la comisionada del puerto y le presidente del club náutico, Jaime Portolés, y anunciara una colaboración público-privada que se traduce en una prórroga de 15 años de concesión al náutico y una inversión de 3,5 millones que ordena este tramo de frente portuario. Marc García tampoco se asomó por el ayuntamiento. Territorio comanche.

Ese "menosprecio", palabra que el alcalde ha alternado con la de "desprecio", ha motivado que hoy Grimalt, el vicealcalde Rafa Carrió, de Compromís, y la concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll, denunciaran que esa displicencia institucional con la que el Consell del PP trata al ayuntamiento no es un hecho aislado, sino una anomalía institucional que el gobierno de la Generalitat mantiene desde el primer día de esta legislatura. El alcalde ha lamentado que Pepa Font interprete el puerto como un espacio desvinculado del pueblo. Hoy la portavoz del PP ha acudido a un acto en el ayuntamiento en el que estaba todo el equipo de gobierno. "Y ha sido incapaz de dedicar cinco, dos o un minuto a explicarnos algo de unas obras que afectan directamente a Dénia".

El director de Puertos, el presidente del Club Náutico y Pepa Font, en las instalaciones portuarias de Dénia / Levante-EMV

El alcalde ha repasado las peticiones enviadas a distintas consellerias para pedir reuniones. No hay forma de que le den audiencia a Dénia. Ha dicho que, como mucho, ha ido al ayuntamiento, "de vez en cuando, algún director institucional". La concejala de Territorio ha hablado de "ninguneo".

Planos de las obras del club náutico difundidos por la conselleria / Levante-EMV

Grimalt ha desvelado la respuesta a la carta que envió a Juanfran Pérez Llorca cuando asumió la presidencia de la Generalitat Valenciana. Le felicitaba y le pedía una reunión para abordar las infraestructuras que necesita la ciudad y también la reivindicación histórica del tren Gandia-Dénia. Hubo respuesta, sí. El alcalde la ha leído. El presidente agradeció la felicitación y encadenó palabras "vacías". De la reunión, ni mu. Esa petición la pasó por alto.

"El menosprecio es claro. No nos contestan ni nos dan ninguna cita", ha lamentado el alcalde.

Mientras, la concejala de Territorio ha insistido en que no están en contra del club náutico ni de que se le renueve la concesión. Pero ha recalcado que el ayuntamiento y todos los vecinos tienen derecho a saber qué obras se van a hacer. "No se puede actuar de espaldas a esta ciudad y como si el puerto no formara parte de Dénia". Ha advertido de que esas obras afectarán a las aceras y los viales. "Y nos preocupa. Todo lo que afecta al espacio público nos preocupa. No sabemos si se plantarán más árboles, si se mejorarán los pluviales o si se cambiará el alumbrado público y, al final, al que le toca pagar la luz es a Dénia. Además, en ese ámbito hay una zona arqueológica (la del Fortí andalusí)".

Rafa Carrió ha insistido en que debe recuperarse el Espai Port-Ciutat y dar transparencia y diálogo allí a todos. "El puerto forma parte del núcleo urbano. El pueblo y el puerto se necesitan el uno al otro". El vicealcalde ha recordado la desagradable sorpresa que ya se llevaron cuando de un día para otro la dirección general de Puerto se sacó de la manga la concesión para construir un Beach Club en la playa de Tamarindos (el recodo entre la playa del Raset y la escollera).

El alcalde también ha desvelado que Puertos sigue sin contestar a una autorización que Aguas de Dénia le trasladó en diciembre de 2024 para cambiar la tubería de aguas fecales que va desde la Rosaleda al Raset y que atraviesa por el subsuelo todo el frente portuario. "Está muy deteriorada y cualquier día puede reventar, pero siguen sin contestar".

Mazón sí estuvo al principio de mandato en el ayuntamiento. Lo hizo para anunciar, básicamente, el nombramiento de Pepa Font como comisionada del puerto. Firmó en el libro de honor del ayuntamiento. Luego llegaría la página negra de la "gestión" de la dana.