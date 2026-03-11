Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las lluvias provocan el corte de carreteras en la Marina Alta

Un tramo de la CV-700 inundado

Un tramo de la CV-700 inundado

Alfons Padilla

Las intensas lluvias en el interior de la Marina Alta están inundando carreteras y provocando cortes de viales y problemas de tráfico. Las situaciones más complicadas se están viviendo en Pego. La principal carretera de acceso está cerrada al quedar uno de sus tramos totalmente anegado en el punto kilométrico 59. La caída de árboles y los desprendimientos también han obligado a cortar la CV-700.

La caída de un árbol ha obligado a cortarun tramo de la CV-700

La caída de un árbol ha obligado a cortarun tramo de la CV-700

