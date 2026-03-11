Las lluvias provocan el corte de carreteras en la Marina Alta
Las intensas lluvias en el interior de la Marina Alta están inundando carreteras y provocando cortes de viales y problemas de tráfico. Las situaciones más complicadas se están viviendo en Pego. La principal carretera de acceso está cerrada al quedar uno de sus tramos totalmente anegado en el punto kilométrico 59. La caída de árboles y los desprendimientos también han obligado a cortar la CV-700.
Información en elaboración
En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.
Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste a nuestro canal de Telegram pinchando aquí o Whatsapp . Además sigue la información actualizada en la web del diario, así como en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece el joven de 27 años al que reanimaron tras electrocutarse en Dénia
- Mueren dos personas en el incendio de un piso en el Arenal de Xàbia
- Tragedia en Xàbia: 'Gerson bajó a sus dos niños y luego subió a intentar salvar a más vecinos y murió en un rellano
- Salvan a un trabajador de 27 años que se ha electrocutado en Dénia y ha caído de bastante altura
- La 'obra del Escorial' en Dénia: así era en 1992 la histórica casa señorial cuya rehabilitación está a nada de terminarse
- El policía de Xàbia que salvó a una familia en el incendio: 'Escuché a una mujer que pedía socorro y estaban en total oscuridad y atrapados por el humo
- Noche de salvaje vendaval: rachas de hasta 126 km/h derriban árboles en la Marina Alta
- Un repartidor de helados, herido en Xàbia al golpearle en la cara el espejo retrovisor de un camión de butano