Luz verde en Calp a destinar 8,1 millones a 130 obras e inversiones

El equipo de gobierno de Calp (Somos Calpe, PSPV y Compromís) aprobó ayer en el pleno destinar 8.159.867 euros del remanente de Tesorería procedente de la liquidación del presupuesto de 2025 a un total de 130 iniciativas. El ayuntamiento ha realizado una memoria de las obras y inversiones que serán financiados a cargo del remanente y que deberán ejecutarse dentro de 2026.

De entre todas las inversiones destaca la inversión de 1 millón de euros destinados a la Oficina de Turismo del Casco Antiguo (o del siglo XXI) o 910.000 euros destinados a la adquisición de los locales de Galerías Oltra calificados como dotacionales. También se destinan 600.000 euros al asfaltado de urbanizaciones y 500.000 euros a las obras del barranco de Pou Roig.

En materia deportiva se destinarán 623.592 euros a las obras del cerramiento perimetral del complejo deportivo municipal, 36.057 € a la sustitución de asientos en el Pabellón Domingo Crespo y del campo de fútbol y 87.962 euros a la reparación y adecuación de las pistas deportivas exteriores.

Está previsto también destinar 180.000 euros a la reposición y acondicionamiento del Parque Arco Iris, 150.000 a la renovación del alumbrado público del casco antiguo, 90.000 para diversas obras en la oficina de turismo del casco histórico y 45.000 euros para actuaciones de dinamización del casco antiguo.

Otros proyectos incluidos en el remanente son la instalación de lavapiés en la playa de la Fossa por un importe de 400.000 euros y el alumbrado solar de las urbanizaciones Empedrola, Casanova y Garduix por 363.000 euros.

Se reeditan el Bono Comercio con una inversión de 250.000 euros y el Plan de Empleo con un montante de 286.279 €. Y se destinan 110.000 euros a las ayudas de transporte para estudiantes y 67.000 € a las ayudas de reducción del IBI de vivienda habitual.

Destacan las inversiones de 150.000 € en la sustitución de luminarias de farolas solares, de 179.000 € en actuaciones localizadas de pavimentación y asfalto y de 204.164 € en arrendamiento de alumbrado ornamental extraordinario.

La alcaldesa, Ana Sala, afirmó que “podemos invertir hasta 20 millones ya que cumplimos con el Plan Económico Financiero y las reglas fiscales, sin embargo somos prudentes, todas estas actuaciones son discrecionales y hemos intentado atender a las necesidades de todos los departamentos”.

Declaraciones

El portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, incidió en que “no todas las actuaciones presentadas son inversiones también hay gastos” y destacó que “se invierten 65.000 euros en un refugio para gatos y apenas 67.000 euros en ayudas a vivienda habitual o se invierten 25.000 euros en la promoción de un equipo ciclista extranjero cuando al Club de Pilota Valenciana le destinan 1400 euros”. Quiles también cuestionó el destino de los locales de Galerias oltra y afirmó que “no acaban de resolver las necesidades reales del municipio”.

Miguel Crespo del Partido Popular afirmó que, "con un presupuesto de 46 millones, ahora dejan un margen de gastos discrecionales de 8 millones. Este es un gasto discrecional, lejos de los presupuestos participativos que ustedes pregonaban en época electoral, falta transparencia y rigor ya que es gestión con el dinero de todos los ciudadanos".

El portavoz del grupo socialista, Guillermo Sendra, indicóque la oposición menosprecia la gestión correcta y responsable de este equipo de gobierno gracias a lo que tenemos un remanente de más de 8 millones de euros, eso no proviene de la improvisación

Ximo Perles, portavoz del gobierno, preguntó a la oposición si “ahorrar en licitaciones públicas que genera remanente es mala gestión”. Y añadió que “las bases de las subvenciones establecen 2.000 euros para el Club de Pilota y si sólo obtienen 1,400 euros es porque no han podido justificar gastos, así que la comparación de Quiles no es cierta. En cuanto a la adquisición de Galerías Oltra, se trata de instalaciones dotacionales de titularidad privada, se han de adquirir o modificar la calificación urbanística”.

Noticias relacionadas

Por su parte la portavoz de Somos Calpe, Rebeca Merchan recriminó a la oposición la falta de critica constructiva y propuestas con sentido.