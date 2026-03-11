Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Maria del Mar Bonet vuelve a Dénia, la ciudad a contracorriente: reflexiona cuando el mundo es un estrépito

El ciclo de "Ciutat del Pensament" es un refugio de diálogo y saber e incluye en esta edición, que comienza en primavera y se alargará hasta otoño, un congreso internacional sobre ballenas rorcuales o una jornada sobre vivir y envejecer con dignidad

La presentación de un nueva edición de &quot;Dénia, Ciutat del Pensament&quot;

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Maria del Mar Bonet vuelve a Dénia. Actuó en el puerto en julio de 2007. Fue un maravilloso concierto. La artista mallorquina regresará a Dénia el próximo 23 de abril. Pero antes, el 9 de abril se inaugurará la exposición de acuarelas y pasteles "La veu a la mà". La cantautora muestra otra de sus facetas, la de artista plástica. Hablará sobre la creación. Será un placer escucharla. Como siempre. Y quien sabe si, además de reflexionar sobre el arte, rememora esas otras veces que estuvo en la Marina Alta y se subió a un escenario. Una de ellas fue la del histórico concierto de Ondara del 14 de abril de 1984, organizado para apoyar al ginecólogo Pere Enguix, quien estuvo en prisión por defender el derecho de las mujeres a decidir y practicar abortos.

La artista acudirá a una ciudad a contracorriente. Sí. Participa en el ciclo "Dénia, Ciutat del Pensament". Ponerse hoy en día a reflexionar, a pensar es ir al revés del mundo. El alcalde, Vicent Grimalt, ha subrayado que reflexionar sobre el presente y el futuro es ya tomar partido y rebelarse contra "quienes se creen los amos del mundo" y "han montado una guerra que nos va a afectar a todos y que solo responde a intereses personales, económicos y políticos". Así, frente al estrépito de la guerra, Dénia reivindica la reflexión serena.

Y hablar de ciclo es absolutamente atinado. Esta "ciutat del pensament" se atiene a los ciclos: los actos comienzan en primavera y se alargan hasta otoño. Los han presentado el alcalde, la coordinadora científica de la programación y directora de la UNED de Dénia, Raquel Martí, y el presidente del Cedma (Cercle d'Empresaris de la Marina Alta), Benito Mestre. Hay cuatro espacios: el espacio arte, el de ciencias sociales, el de territorio y el de humanidades. Ya hay asistencias confirmadas. Estarán, por ejemplo, Noelia Rodiles, una de las mejores pianistas actuales; la escritora Azahara Palomoque, autora del ensayo "Vivir peor que nuestros padres", o Dani Sanchis, un ilustrador y artista visual de Dénia que actualmente trabaja en Argentina.

El Aula Lluís Vives de Humanidades y Empresa analizará la movilidad en el territorio (seguro que se habla del anhelado tren Gandia-Dénia), el turismo o el derecho a hacer comunidad.

Las ballenas: migración y congreso

Además, del 29 al 31 de mayo, Dénia acogerá un concgreso internacional sobre el rorcual común en el Mediterráneo. Coincide con la migración de estas ballenas, el segundo animal más grande del mundo, desde el mar de Liguria al sur, momento en el que Dénia y el cabo de Sant Antoni se convierten en un excepcional observatorio de rorcuales.

