Cinco heridos, dos graves, al estrellarse un coche contra otros estacionados en la Vía Augusta de Xàbia

Grave accidente este jueves de madrugada en Xàbia. Cinco hombres de entre 27 y 35 años han sufrido lesiones de diversa consideración, dos de ellos de gravedad, tras impactar su vehículo contra los que se encontraban estacionados.

A las 00:50 horas, un coche que perdió el control en la avenida Augusta e impactó contra los vehículos que se encontraban estacionados en la calle. Los cinco ocupantes del coche, un BMW, según han contado fuentes de toda solvencia a Levante-EMV, han sufrido lesiones. Dos de ellos se encuentran graves. Se trata del conductor, que ha sufrido politraumatismos y tuvo que ser excarcelado por los bomberos, y uno de los ocupantes con varias fracturas. El conductor fue estabilizado in situ y trasladado por la ambulancia SAMU al hospital de Dénia. Los otros tres pasajeros registraron lesiones de menor gravedad como pequeños cortes y contusiones. Todos ellos fueron trasladados al hospital por los servicios de Emergencias.

Un conductor tuvo que ser excarcelado en un accidente en Xàbia / Levante-EMV

Tras conocer el aviso, hasta el lugar del accidente se desplazaron una unidad del SAMU y dos unidades SVB.

