Malas hierbas en el Montgó: cultivaban marihuana en un chalé situado en la falda de la montaña en Dénia

El Montgó es una montaña de extraordinaria riqueza botánica. Pero la marihuana no es una de las plantas que crecen de manera natural en esta montaña. Es alóctona y más que eso. Es una mala malísima hierba.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Dénia a dos varones de 38 y 47 años de edad a los que se imputa delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Cultivaban marihuana en el interior de una vivienda situada en la ladera del Montgó. No se encontraron plantas en la casa, pero sí toda la instalación preparada para hacerlo, así como hoja y picadillo de este estupefaciente.

La investigación se inició tras tener conocimiento los agentes de la posible existencia de una plantación indoor de marihuana en una casa ubicada en la zona de la montaña del Montgó. Se sospechaba que allí se cultivaban y producían sustancias estupefacientes a gran escala para su posterior distribución y venta.

Tras las primeras gestiones, se consiguió averiguar la ubicación concreta de la vivienda. Tenía instaladas cámaras de vigilancia para controlar todo su perímetro, lo que dificultaba la labor policial.

Los agentes confirmaron, además, que la vivienda tenía un consumo inusual de electricidad y que se encontraba enganchada ilegalmente a la red eléctrica. Lo del enganche ilegal a la red eléctrica es un indicio claro de que se está consumiendo luz artificial a chorro para acelerar el crecimiento de las plantas.

Del mismo modo, se vinculó a la investigación de la vivienda a dos varones que ya tenían antecedentes previos por delitos similares al que se estaba investigando.

Con tales evidencias, al tratarse de un patrón característico de las plantaciones de marihuana instaladas en el interior de viviendas, junto con otros indicios hallados en el perímetro de la finca, se solicitó un mandamiento judicial de entrada y registro para el lugar investigado

Todo preparado para cultivar marihuana

Así pues, se llevó a cabo el registro de la vivienda, donde fueron localizados los dos investigados, y donde se halló gran cantidad de aparataje eléctrico instalado, propio del que se suele utilizar en las plantaciones de marihuana. No se localizó ninguna maceta de la sustancia ilícita en el interior, pudiendo tratarse de una plantación en construcción o que se estaba desinstalando.

No obstante, como resultado del registro, se incautaron 46,77 kilos de hoja de marihuana, 13,07 kilos de picadillo de marihuana, todo tipo de aparataje eléctrico y de acondicionado de aire, así como 10.500 euros en efectivo. Se detuvo a los dos hombres como presuntos responsables de los delitos investigados, que ya han pasado a disposición judicial en Dénia.