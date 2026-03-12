Xàbia prevé comprar seis barracones ante la negativa de la conselleria a sustituir los actuales, "en estado deplorable"

Xàbia se cura en salud. No le tiene mucha fe a los ritmos (el desesperante trantrán) de la conselleria de Educación. Que se construya el sexto colegio, que será inicialmente un centro de aulas prefabricadas, es tan necesario como el respirar. Las aulas necesitan aire. Urge bajar las ratios en las cinco escuelas y tener plazas para ir escolarizando a los nuevos alumnos que llegan durante el curso. Pero un colegio, incluso si es de barracones, no se levanta de un día para otro. Y se añade otro problema: las seis prefabricadas del colegio Graüll, instaladas hace la tira de años, están en un estado "deplorable e infrahumano", que han sido los adjetivos que ha utilizado hoy en el pleno la concejala de Educación, Mavi Pérez.

El gobierno local (PP y Ciudadanos por Jávea) ha tomado una decisión insólita. Ha aprobado una modificación de créditos de 5 millones de euros (incluye pagar la carrera profesional de los trabajadores municipales). Una de las partidas, de 350.000 euros, es para comprar seis aulas prefabricadas. El portavoz del PSPV, José Chulvi, ha lamentado que el ayuntamiento le haga el trabajo a la conselleria de Educación, que es la que tiene la competencia de cambiar los barracones. Ha criticado que el ayuntamiento no sea más beligerante con la conselleria y le exija que invierta en los colegios de Xàbia.

"Es una previsión. Sabemos que la conselleria no va a cambiar los barracones y nosotros debemos tener un plan B. Lo esencial es que los alumnos estén en unas instalaciones en condiciones", ha dicho Mavi Pérez, que ha insistido en que las prefabricadas del Graüll están en pésimas condiciones.

Seguir el camino de Calp con el colegio Oltà

La concejal ha apuntado que lo deseable es que esté cuanto antes el colegio número 6, que será de dos líneas, lo que permitirá dejar en una línea el Graüll y desmontar las aulas prefabricadas. Pero admitió que ve complicado que el nuevo centro provisional esté listo en septiembre. Ha advertido que sí podría estar listo para enero y realizar la mudanza entonces, como se ha hecho en la escuela Oltà de Calp. La concejala ha visitado el colegio provisional calpino y ha asegurado en el pleno que le ha cambiado la visión que tenía de estos centros de prefabricadas y que, de hecho, son mejores que algunos de obra de Xàbia.

La alcaldesa ha explicado que "los tiempos" de las administraciones "son los que son" y que el ayuntamiento debe adelantarse y tener previsto comprar prefabricadas para evitar que se sigan utilizando un curso más las deterioradas del Graüll. "Ojalá no sea necesario y tengamos cuanto antes el sexto colegio, pero, por si acaso, como ya hicimos con la silla salvaescaleras del colegio Mediterrània, tenemos que estar preparados". La silla salvaescaleras la pagó la empresa municipal de aguas, Amjasa, para que una alumna con los huesos de cristal y otros escolares con posibles problemas de movilidad pudieran subir a las aulas del primer piso. La conselleria debe instalar un ascensor, pero la licitación, convocada ahora de nuevo, se ha quedado otra vez desierta.

La modificación de créditos, con esa partida de 350.000 euros para la posible adquisición de aulas prefabricadas para el colegio Graüll, ha salido adelante con los votos a favor del gobierno local, las abstenciones de Compromís y PSPV y el voto en contra de Vox.