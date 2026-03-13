Zarpazo a los balcones: comienza la demolición de la casa Poquet Beltrán del casco antiguo de Calp

El futuro Museu Fester de Calp, un edificio de vanguardia, tiene vocación de "hito arquitectónico" y "foco de atracción". Pero, de momento, lo que atrae todas las miradas es la piqueta. Y ha empezado por los balcones. Ya ha comenzado el derribo de la casa Poquet Beltrán del casco antiguo de Calp. Lo primero que se ha echado abajo ha sido el voladizo de los balcones. Las obras de demolición son ya imparable. Primer zarpazo. Esta casa, aunque no es antiquísima ni tiene valor arquitectónico, formaba parte del paisaje urbano de Calp y los vecinos le habían cogido cierto apego. El derribo debe hacerse casi a contrarreloj ya que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y por estas calles pasan las procesiones.

La alcaldesa, Ana Sala, y sus concejales han tratado esta semana de aplacar el enfado de los vecinos que no quieren que se "rompa la estética" del casco antiguo. La alcaldesa ha defendido que el futuro Museu Fester será un "hito arquitectónico" y dará vida a estas calles del centro histórico. A los vecinos lo de "hito" no termina de deslumbrarles. Ni siquiera les convence.

La casa ya es historia

Sea como fuere, la demolición ha comenzado esta tarde. Las máquinas han tirado el voladizo de los balcones. La casa Poquet Beltrán empieza a ser historia. Y es curioso: mientras estuvo en pie no tuvo valor histórico, pero ahora, cuando la piqueta la borra del casco antiguo, ya empieza a tenerlo. Las fotografías antiguas, aquellas que mirarán los vecinos y evocarán el inmueble, se convierten en el testimonio de un cambio importante, quizá drástico, en el meollo de Calp. Tras el derribo se harán catas arqueológicas. Podría salir a la luz un tramo de los cimientos de la muralla medieval.