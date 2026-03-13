Ayudas de hasta 3.000 euros en Benitatxell para los comercios afectados por las obras de las calles Mayor y La Pau

El Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell encara la recta final de las obras de reurbanización de las calles La Pau y Mayor con un firme compromiso de apoyo al tejido comercial. A falta de unas semanas para la conclusión definitiva de los trabajos, el consistorio ha anunciado el lanzamiento de una línea de ayudas directas valorada en 30.000 euros, financiada íntegramente con fondos municipales.

Esta línea de subvenciones, que se someterá a aprobación en el pleno ordinario del próximo 27 de marzo, tiene como objetivo principal compensar la posible disminución de ingresos o del rendimiento económico que los comercios hayan experimentado durante el periodo de ejecución de las obras. Por ello, las ayudas no serán lineales, sino que estarán vinculadas a la justificación documental de dicha caída en la actividad. Cada establecimiento que se adhiera a la convocatoria podrá optar a una cuantía máxima de 3.000 euros, calculada en base a las pérdidas acreditadas.

Imagen de hace unas semanas del nuevo pavimento del Carrer Major / A. P. F.

El alcalde, Miguel Ángel García, y la concejala de Comercio y Promoción Económica, Mayte Roldán han destacado la importancia de estar al lado de los autónomos y pequeñas empresas del municipio. "Sabemos que este tiempo ha sido complicado para los establecimientos de las calles La Pau y Mayor. Con esta línea de ayudas, el equipo de gobierno busca estar al lado del sector comercial y compensar el esfuerzo y las dificultades económicas que han afrontado. Nuestra prioridad es que, ahora que estrenamos unas calles modernas y amables, sus negocios sigan siendo el corazón de nuestro pueblo".

El cartel de las ayudas a los comercios / Levante-EMV

Mejora urbana y gestión del tráfico

Más allá de la mejora estética, estas obras han supuesto una intervención profunda en el corazón del centro urbano. Los trabajos no se han limitado a una renovación de la pavimentación, sino que han ejecutado una transformación integral de los servicios básicos.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentran la mejora de la red de aguas pluviales y del sistema de abastecimiento de agua potable, la modernización total del alumbrado público bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, la adecuación y soterramiento de las canalizaciones de electricidad y telecomunicaciones, así como la implantación de nuevo mobiliario urbano, arbolado y jardinería para humanizar el entorno y hacer estas calles mucho más habitables y amables para la gente.

Con este proyecto, El Poble Nou de Benitatxell no solo moderniza sus servicios esenciales, sino que proyecta una imagen renovada y accesible que se prevé que beneficie a largo plazo tanto a residentes como al sector comercial.

En cuanto a la operativa diaria, una vez se den por concluidos los trabajos las próximas semanas, el Ayuntamiento informará detalladamente sobre la nueva gestión del tráfico en estos viales para facilitar la adaptación de los vecinos y usuarios a la nueva configuración urbana.