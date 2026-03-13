La gran plaça de Dénia és feminista
L'escultura el Cercle Púrpura de l'artista Hugo Giner. Expressa la sororitat i la força col·lectiva de les dones
La gran plaça de Dénia, la del Consell, un escenari urbà de primera, ja és feminista. Una plaça té vocació de cercle. I des de hui en aquesta del Consell "dansa" l'escultura el Cercle Púrpura de l'artista Hugo Giner. Expressa la sororitat i la força col·lectiva de les dones. I "dansar" és el verd més adient. S'endevina una certa influència de "La dansa" de Matisse.
L'escultura és una peça d’acer, d’1,80 metres d’altura i uns 200 quilograms de pes, esmaltada en color violeta púrpura. Tres dones fan cercle o rogle. Representa, en paraules de l’artista, “força, unitat i absència de jerarquia”.
Un cercle, ha ampliat Javier Scotto, “que unix present, passat i futur de reivindicació. El moviment feminista i les ones del feminisme. La connexió entre totes les dones, la col·lectivitat, la unitat, la força, la lluita contra la violència de gènere. La sororitat, la raó i la conquista de l’espai públic”.
"Cercle púrpura recordarà a Dénia tot el que queda per fer: construir una narrativa de llibertat, autoria, igualtat, inclusió i justícia social per a totes les dones”.
La presidenta de l’associació de dones Matria, la de les Ames de casa de Dénia i la lectora del manifest, Cristina Pérez Mulet, han sigut les encarregades de descobrir l’escultura, acompanyades per l’alcalde, Vicent Grimalt, regidores i regidors de la Corporació Municipal, les falleres majors de Dénia, el president de la Junta Local Fallera i el públic congregat a la plaça del Consell.
La veu d'una alumna d'electromecànica
L’alumna d’electromecànica de l’IES Maria Ibars Cristina Pérez Mulet ha llegit un manifest, acordat amb el Consell de les Dones de Dénia, en el qual ha recordat la invisibilització al llarg de la història que han patit les dones científiques i investigadores. Ha parlat també del canvi que està experimentant-se en la nostra societat, on cada vegada “hi ha més dones que treballen en oficis majoritàriament masculinitzats, però de vegades no sempre estudien o agafen el que realment els agrada per por a ser jutjades”. Ella va començar els estudis d’electromecànica “sense tindre-ho molt clar” i, al principi, li va costar molt per ser una cosa nova i desconeguda. Però gracies al recolzament de l’equip docent, “que m’ha ajudat a no sentir-me jutjada pel simple fet de ser dona, m’he anat sentint més a gust i ara sent que forme part d’esta gran família d’ automoció. És per això que pense que l’educació és un factor clau en la lluita feminista”.
En l’última part del manifest, Cristina Pérez Mulet ha reivindicat, en sintonia amb el lema del Dia Internacional de la Dona a Dénia d’enguany, “Jo trie”, “que ja es hora que les dones tinguem drets i veu pròpia per triar el que vulguem ser sense haver d’aguantar cap comentari ofensiu o prejudici d’aquesta societat”. “És hora –ha afegit- d’alçar la veu i dir que volem una societat on les dones i les xiquetes puguem somiar en ser mecàniques, electricistes, científiques o el que vulguem”.
En esta línia s’ha desenvolupat també la intervenció del regidor Javier Scotto, qui ha manifestat que “des de la Regidoria d’Igualtat volem enviar un missatge clar: cada persona, cada dona, té el dret a decidir què estudiar, a què jugar, com vestir-se i a qui estimar, amb les mateixes oportunitats que la resta. Donar suport a esta llibertat des de les aules, des dels centres escolars, és important per a construir una societat més justa, igualitària i respectuosa, on cada xiqueta i cada xiquet serà allò que imagine i somnie”.
