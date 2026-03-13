La pianista Noelia Rodiles, la escritora Azahara Palomeque y el artista David Sanchis, primeros invitados de Koinós Dénia

Pensar también es conversar. Y conversar es escapar del soliloquio y el ensimismamiento. Dénia, la Ciutat del Pensament, promueve el diálogo. El próximo lunes 23 de marzo regresa a la Biblioteca Juan Chabás el proyecto de conversaciones públicas con figuras destacadas de la cultura contemporánea Koinós Dénia: Encuentros sobre cine, música y pensamiento que comenzó el año pasado. Ahora organizada por la Fundació Creativa Dénia con la dirección del Cine Club Pessic, L’Esperança Coronada y por el filósofo y escritor Javier López Alós, quien será el encargado de conducir las sesiones, la iniciativa cuenta asimismo con el apoyo de los Premios Impulsa Cultura de la Fundació Salom Sabar.

La primera sesión será protagonizada por la pianista Noelia Rodiles (Oviedo, 1985), una de las intérpretes españolas de referencia de la música clásica y contemporánea en la actualidad. Con una notable presencia en escenarios internacionales, su repertorio abarca desde Bach, Haydn y Schubert a compositores actuales como Orbón, Magrané o Jesús Rueda, una de cuyas últimas obras estrenó hace escasos días en el Auditorio Nacional de Madrid. Además del aplauso de la crítica especializada, su discografía ha recibido reconocimientos como el Melómano de Oro, una nominación a los Grammy Latinos. La conversación con Rodiles servirá también de aperitivo para el concierto que al día siguiente, el martes 24, ofrecerá la pianista asturiana en el Centro Social en el marco de la programación de L’Esperança Coronada.

La siguiente invitada será la escritora cordobesa Azahara Palomeque (1986), quien visitará Koinós el jueves 16 de abril. Doctora en Estudios Culturales por la Universidad de Princeton, poeta, ensayista, periodista y novelista, Palomeque, desde su regreso a España, se ha ido constituyendo en una de las voces más reconocibles del panorama literario actual. Entre otros libros, destacan su poemario, Currículum (2022), el ensayo Vivir peor que nuestros padres (2023) y las novelas Huracán de negras palomas (2023) y la reciente Pueblo blanco azul (2026). Además, colabora en medios como El País, Público y La Marea.

El artista de Dénia Dani Sanchis

El útlimo visitante de la primavera será el artista dianense Dani Sanchis (1976), actuamente afincado en Buenos Aires. Sanchis cuenta con una consolidada trayectoria como collagista, ilustrador y diseñador gráfico. Además de importantes proyectos creativos personales en solitario, Sanchis ha realizado numerosos trabajos de diseño editorial, cartelería e imagen gráfica para el sector cultural nacional e internacional. Su trabajo se encuentra reunido en www.danisanchis.es

Tras estas tres primeras citas, Koinós Dénia continuará en otoño con dos nuevos encuentros. Por otra parte, los encuentros celebrados en 2025 se pueden encontrarse en las plataformas Youtube e Ivoox .

Noticias relacionadas

El Primer encuentro de 2026: lunes 23 de marzo, a las 19.00 h, en la Biblioteca Juan Chabás (c/ de Sant Josep, 6, Dénia).