El PSPV exige pleitear con Educación si no cambia los barracones "deplorables e infrahumanos" de Xàbia

Los socialistas fuerzan un pleno extraordinario para reivindicar con contundencia ante la conselleria que cumpla con el colegio Graüll en lugar de obligar al ayuntamiento a gastar 350.000 euros en comprar aulas prefabricadas

Barracones deteriorados y un colegio estrecho y antiguo en el que incluso hay que agacharse para cruzar de un lado a otro / Levante-EMV

Xàbia

El PSPV de Xàbia quiere ir más allá del frente reivindicativo. Plantea abrir también el judicial. De hecho, exige que el ayuntamiento inicie acciones legales contra la conselleria de Educación si sigue incumpliendo su obligación de cambiar los seis barracones del colegio público Graüll. Los barracones llevan la tira de años (veinte como poco). El proyecto de construir una nueva escuela Graüll no sale adelante y cada nuevo curso es la misma historia: un colegio antiguo y seis barracones precarios.

La concejala de Educación, Mavi Pérez, dijo en el pleno de este jueves que esos barracones se hallan en unas condiciones "deplorables e infrahumanas". El gobierno local (PP y Ciudadanos por Jávea), ante la certeza que en septiembre no esté el sexto colegio de Xàbia, un centro provisional de prefabricadas, tiene lista una partida de 350.000 euros para comprar las nuevas casetas o barracones.

Los socialistas no están en contra de que el ayuntamiento actúe, pero quieren poner el foco en la administración que no hace los deberes, en la conselleria de Educación. De ahí que su portavoz, José Chulvi, haya presentado esta mañana una solicitud de pleno extraordinario. La alcaldesa, Rosa Cardona, del PP, debe ahora convocarlo. Los socialistas la urgen a hacerlo. Y advierten: "Es inaceptable que Xàbia vaya a tapar con dinero de todos los vecinos la inacción y el abandono a que somete el Consell del PP a los alumnos y alumnas del municipio".

La moción que llevará el PSPV a ese pleno extraordinario deja claro que el ayuntamiento tomará acciones legales contra la conselleria si no cambia las aulas prefabricadas. "Rosa Cardona no puede gastar el dinero de nuestro pueblo en lavarle la cara a los suyos cuando ignoran repetidamente sus obligaciones con Xàbia y permiten que niños y niñas vayan cada día al colegio en situaciones tercermundistas”, ha manifestado Chulvi.

Acciones legales

Los socialistas piden a la alcaldesa que convoque el pleno "con la máxima urgencia". "Si la conselleria no cumple, que lo haga el Ayuntamiento y que al mismo tiempo se inicien las acciones legales que sean necesarias para conseguir que se devuelva a Xàbia cada euro gastado", ha insistido el portavoz del PSPV, que ha subrayado que el pleno debería celebrarse ya la próxima semana y en horario de tarde para facilitar la asistencia de vecinos y vecinas.

Chulvi ha recalcado que ya pidieron que los dos últimos plenos extraordinarios forzados por el PSPV, el de la piscina cubierta y la reversión de la desaladora, tuvieran lugar por la tarde y que la alcaldesa no les hizo caso y los fijó por la mañana.  

