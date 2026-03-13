Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Treinta nuevos trajes de intervención para Protección Civil de Xàbia

Los nuevos EPI están diseñados para luchar contra incendios y cuentan con materiales reflectantes que dan seguridad a los voluntarios

El concejal y algunos de los integrantes de Protección Civil con los nuevos EPI

El concejal y algunos de los integrantes de Protección Civil con los nuevos EPI / Levante-EMV

Teresa Andreu

Xàbia

Xàbia da un nuevo paso en mejorar la dotación de su agrupación de Protección Civil. La concejalía de Seguridad y Emergencias quiere que los voluntarios cuenten con equipos que les den mucha seguridad a la hora de enfrentarse a emergencias de toda índole. El ayuntamiento ha comprado 30 nuevos Equipos de Protección Individual (EPI) a nuestra Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

Esta equipación AK-RESCUE, compuesta por chaqueta y pantalón técnicos, supone una mejora sustancial en la seguridad de los voluntarios durante sus intervenciones. Son prendas de última generación y que garantizan una máxima protección.

Los nuevos EPIs cumplen estrictamente con las especificaciones del Reglamento EPI 2016/425, garantizando una protección integral en diversos escenarios críticos:

Riesgo térmico: Certificados para la lucha contra incendios forestales.

Protección técnica: Diseñados para rescates y situaciones de exposición directa a la llama y el calor.

Alta visibilidad: Fabricados con materiales reflectantes que aseguran la seguridad de los operativos en condiciones de baja luminosidad.

Esta adquisición permite sustituir los equipos anteriores, que contaban con más de ocho años de antigüedad y presentaban un desgaste significativo debido a su uso intensivo en emergencias.

Esta inversión forma parte de un plan de mejora continua iniciado por la concejalía de Seguridad y Emergencias. Tras la reciente incorporación de un vehículo carrozado "ad hoc" equipado con la última tecnología, la prioridad era renovar la protección personal de los voluntarios. Los equipamientos de calidad y que refuerzan la protección de los voluntarios son indispensables.

Adquisión de un nuevo vehículo de respuesta rápida

Además, el área de Seguridad y Emergencias ha confirmado que ya se está trabajando en el siguiente paso: la adquisición de un nuevo vehículo de respuesta rápida multifuncional.

El Concejal de Seguridad y Emergencias, Juan Ortolá, ha destacado el compromiso de los voluntarios. "El ayuntamiento debe estar al lado de los voluntarios y dotarlos de todas aquellas herramientas necesarias para que puedan llevar a cabo su labor, tan valiosa en los momentos más difíciles para la protección de la ciudadanía. Es lo mínimo que podemos hacer quienes estamos al frente del consistorio", ha señalado Ortolá.

TEMAS

