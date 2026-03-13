Vuelve el Marere Film Festival, la gran fiesta de un cine de pueblo que va para 70 años

Una gran fiesta del cine. Eso es el Marere Film Festival. Llega la segunda edición. Este festival es para aplaudir y no parar. Una celebración del cine de verdad. El Jayan de Xàbia, una sala de las de toda la vida, va para 70 años.

Xàbia acogerá del 16 al 22 de marzo una nueva edición del Marere Film Festival, que ya ha dado a conocer la programación completa con la que convertirá durante una semana al Cine Jayan en punto de encuentro entre cine, arte y público. El festival reunirá largometrajes de Sección Oficial, títulos de Mirades Regionals, una sesión especial de cortometrajes con entrada gratuita, coloquios con equipos de las películas y música en directo en sus galas de inauguración y clausura.

La programación arrancará el lunes 16 de marzo con Coutures, y continuará a lo largo de la semana con títulos como Little Trouble Girls, Estrany Riu, El amor que permanece, Tres tiempos, Vanishing Goats, La memòria de les Papallones, Anoche conquisté Tebas, Apuntes para una ficción consentida, Forastera, Becoming Vera y Cel meu, infern teu. La clausura del festival tendrá lugar el domingo 22 de marzo con la proyección de Un poeta, de Simón Mesa Soto.

Uno de los ejes del festival volverá a ser el contacto directo entre el público y los creadores. La memòria de les Papallones contará con coloquio junto a Adela Béjar, productora de la película; Anoche conquisté Tebas lo hará con Gabriel Azorín, su director; Apuntes para una ficción consentida incluirá un encuentro con Ana Serret, directora, e Isabelle Stoffel, actriz protagonista; y Cel meu, infern teu estará acompañada por Alberto Evangelio, director, Ana Piles, guionista y las actrices principales Sandra Cervera y Tania Fortea. Además, la sesión de cortometrajes, prevista para el sábado 21 por la mañana y con entrada gratuita, contará también con presencia de los equipos.

El festival reforzará además su dimensión cultural con dos citas musicales destacadas. La gala inaugural contará con la actuación de Rodrigo Santa María Trio, un trío de cuerda llegado desde Berlín y Viena, mientras que la gala de clausura estará acompañada por el coro Ars Nova.

Una sala de siempre, una experiencia cultural completa

Con esta programación, el Marere Film Festival se consolida como una propuesta que va más allá de las proyecciones y apuesta por una experiencia cultural completa, combinando cine, reflexión, encuentro y música en directo en un espacio tan emblemático como el Cine Jayan. La organización ha informado de que los abonos ya están a la venta y que también pueden adquirirse entradas independientes para cada una de las sesiones, facilitando así que cada espectador pueda disfrutar del festival de la manera que mejor se adapte a sus intereses.