Xàbia recupera las orquídeas gigantes: esplendorosa floración tras las lluvias

Año de lluvias, año de orquídeas. Xàbia ha recuperado las espectaculares "Himantoglossum robertianum", las llamadas orquídeas gigantes. Son las primeras que florecen en un municipio de mucha riqueza botánica. Luego brotarán las orquídeas abejeras y las piramidales. En Xàbia, se han documentado nada menos que 24 especies de orquídeas. Un paraíso de la orquideoflora. Eso es un tesoro y lo demás son cuentos.

Las orquídeas gigantes («Himantoglossum robertianum») vuelve a brotar en Xàbia / Levante-EMV

Las lluvias de este invierno han sido una bendición para la flora. La sequía pertinaz de los años anteriores provocó que estas plantas no brotaran. Había vecinos apasionados de la botánica que acudían a regar los bulbos allí donde saben que están. No había forma de "despertarlos". La tierra estaba reseca y agostada. Y eso que estas orquídeas germinan en suelos que, aparentemente, no son de los más feraces. Florecen en pastizales y herbazales, es decir, en bancales de cultivo abandonados. La bella flora silvestre surge entre la maleza.

Noticias relacionadas

La más grande de Europa

Los aficionados a las orquídeas están de enhorabuena. Esta primavera sí va a ser pródiga en floraciones. De momento, las gigantes, de intenso color púrpura, ya motean el paisaje. Es la orquídea más grande de Europa.