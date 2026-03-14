«Matria» llega a buen puerto en Dénia: poesía y arte a mar abierto

Dénia, un puerto sin puertas. Una ciudad a mar abierto. Frente a la hosca patria de las fronteras y la fuerza, la matria del mar, las orillas y la acogida. Yasmin Haddad, Andrea Montaner, Ayat Chaghouaoui, Mariam Lamsaadi, Alma Mora y Laia Ramos recitaron de maravilla. Son alumnas de los institutos Sorts de la Mar y Maria Ibars. Ellas, sus acentos (valenciano, árabe y castellano), encarnan el espíritu de «Matria», el bellísimo poemario de mujeres poetas y artistas contemporáneas españolas y marroquíes editado por la Fundació Baleària y la Asociación de Amistad Andaluza Marroquí Foro Ibn Rushd. «Matria» está en las escuelas españolas de Marruecos. Se reparte en los barcos de Baleària. También hay poemas en euskera, gallego y amazigh. Se presentó en Els Magazinos de Dénia. También leyeron poemas Àngels Gregori y Raquel Lanseros.

Raquel Lanseros y Àngels Gregori, en la presentación de "Matria" / A. P. F.

El juego que ya hizo Elisabeth Bishop de mirar un mapa e interpretarlo poéticamente también vale hoy, en estos días de guerras y órdenes mundiales de bombas y muerte (el orden siempre se sostuvo en la violencia). "A la poesía la tildan de inofensiva, inocua e incluso de inútil, pero nosotros la seguimos buscando. Es nuestra brújula", dijo Raquel Lanseros. "En Tánger nadie me pregunta por qué escribo en valenciano", advirtió Ángels Gregori.

Marina Sanmartín, Ángels Gregori, Raquel Lanseros y las alumnas que recitaron los poemas / A. P. F.

La poesía no sabe de fronteras. Es como el mar. O como el horizonte. En cambio, las fronteras políticas, las de las patrias, aíslan y levantan muros erizados con concertinas. La imaginación funciona como un salvoconducto. "Lo hicimos porque no sabíamos que era imposible". Esa cita de Jean Cocteau la recordó José Sarria, presidente de la Asociación de Amistad Andaluza Marroquí Foro Ibn Rushd. "Defender la mediterraneidad es afirmar que el futuro no se construye cerrando puertas, sino abriendo horizontes", afirmó.

Asistentes a la presentación de "Matria" en la sala Turia de Els Magazinos / A. P. F.

Mientras, Adolfo Utor, presidente de Baleària, destacó que "Matria" es una obra "preciosa" que incita al "diálogo y el conocimiento" en estos tiempos convulsos y cuando es más necesario que nunca tender puentes y no bombardearlos.

"Encuentro, diálogo y paz"

Mientras, Marina Sanmartín, de la Fundació Baleària, expresó su emoción por contar con alumnas que recitaran los poemas. Recalcó que estudian en institutos públicos de Dénia. "Matria es más que una antología de poesía y arte. Es un espacio de encuentro, diálogo y de paz. Reivindicamos la poesía, la literatura y el arte hecho por mujeres".

La presentación de "Matria" tuvo lugar en la sala Túria de Els Magazinos, donde se exponen las obras de "Mirades de dona". La reivindicación de la igualdad, de una sociedad más justa, libre y abierta, liberada de patriarcados y patrias, también está en esta muestra que une dos orillas, la del País Valencià y la de les Balears.

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"Matria", el poemario que navega, comienza con un texto del poeta Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Afirma que "la poesía, al igual que las compañías navieras, se dedica a salvar distancias". La poesía también salva a náufragos. Y salva lenguas y acentos. Y llega a buen puerto. Y en els Magazinos de Dénia, el mercado mediterráneo y abierto al mundo, los versos que recitan las alumnas suenan a solidaridad y esperanza. Poesía.