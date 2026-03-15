Espectacular rescate en la Penya del Castellet: un senderista de 72 años se desmayó
El grupo de rescate evacuó en el helicóptero Alpha 1 al excursionista, que recuperó la conciencia, pero no tenía fuerzas para descender de la escarpada cima de Castell de Castells
La Penya del Castellet de Castell de Castells es una de esas cimas de la Marina Alta que te dejan sin aliento: por las impresionantes vistas (se domina un buen trecho del interior de la Marina Alta y de la Marina Baixa) y al descubrir las ruinas de una fortaleza islámica (un pasado de escaramuzas). Un senderista de 72 años, tras el esfuerzo de subir al Castellet (es un excursión relativamente corta, pero intensa), se desmayó, perdió el sentido.
Rápidamente, se activó el rescate. El excursionista recuperó la conciencia, pero estaba sin un ápice de fuerza. No podía descender. Acudió el grupo de rescate del Consorcio de Bomberos de Alicante. Sobrevolaron en el Alpha 1 este agreste paraje del Castellet. Bajaron hasta el senderista y lo estabilizaron.
Evacuado a Finestrat
El grupo de rescate evacuó a este excursionista de 72 años hasta Finestrat, donde esperaba una ambulancia para trasladarlo a un hospital.
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