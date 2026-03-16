Benitatxell restaura la Cova de les Bruixes para consolidarla como gran enclave patrimonial
El Ayuntamiento destina 41.000 euros a la consolidación y puesta en valor de este yacimiento arqueológico, que se prevé que sea visitable
También van a licitarse los trabajos para la recuperación integral del lavadero de l’Abiar
Con el firme propósito de recuperar su identidad histórica y acercarla a la ciudadanía, el Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell ha puesto en marcha un ambicioso plan para revitalizar su patrimonio arqueológico. El área de Patrimonio ha iniciado los trabajos de consolidación y puesta en valor del yacimiento arqueológico de la Cova de les Bruixes. Un proyecto multidisciplinar cuyo eje central es la recuperación y restauración integral del enclave, mejorando la accesibilidad para garantizar su puesta en valor y dotar al conjunto de un orden y una coherencia que permita transformarlo en un espacio visitable para todos los públicos, asegurando siempre la protección de los hallazgos arqueológicos y su conservación a largo plazo.
Las obras de consolidación de las estructuras tendrán una duración aproximada de un mes y medio, siendo el paso previo para la adecuación final del espacio. El objetivo final de la intervención es crear un itinerario interpretativo que permita a los visitantes comprender la importancia histórica del enclave mediante un recorrido delimitado y un trazado protegido que garantice la conservación de los restos visibles.
El proyecto integra soportes de panelería informativa como recurso didáctico, además de la adecuación de espacios de ocio que contarán con la instalación de mesas de picnic y un área recreativa infantil tipo "arenero", diseñada específicamente para que los más pequeños y pequeñas puedan jugar a ser arqueólogos y descubrir tesoros en el yacimiento.
Esta actuación, que cuenta con un presupuesto de 41.179,95 euros (IVA incluido), ha sido posible gracias a la colaboración de la Oficina de Patrimonio y las áreas de Urbanismo y Cultura. Asimismo, el consistorio cuenta con el soporte técnico y científico de la catedrática de Arqueología de la UA, Feliciana Sala. Está previsto que el proyecto quede completamente finalizado en el mes de junio.
Avances en la recuperación del lavadero de l’Abiar
No es el único elemento patrimonial que el Ayuntamiento va a recuperar y poner en valor. Por otro lado, se ha completado ya la fase de redacción del plan de actuación para la recuperación integral del lavadero de l’Abiar. Tras cerca de un año de trabajo técnico para cumplir con las exigencias que supone su catalogación como Bien de Relevancia Local, el proyecto —que abarca las vertientes arquitectónica, arqueológica y de restauración— ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinar.
La intervención en el lavadero cuenta con un presupuesto estimado de 110.000 euros. Una vez finalizada la redacción técnica, el consistorio tiene previsto iniciar la licitación de las obras en las próximas semanas. Paralelamente, el área de Cultura y la Oficina de Patrimonio han presentado la documentación necesaria para optar a diversas ayudas autonómicas de protección del patrimonio, con el objetivo costear parcial o íntegramente la actuación.
El concejal de Patrimonio, Víctor Bisquert, ha destacado la importancia de estas actuaciones para la identidad del municipio. "Con el inicio de estos trabajos no solo estamos protegiendo piedras o estructuras antiguas, estamos recuperando nuestra historia y devolviéndola a los vecinos y vecinas de forma que puedan disfrutarla y comprenderla. Nuestra prioridad es que tanto la Cova de les Bruixes como el lavadero de l’Abiar dejen de ser elementos olvidados para convertirse en espacios vivos que refuercen nuestro orgullo como pueblo y atraigan un turismo cultural de calidad".
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