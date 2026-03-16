Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallas EspecialConvento JerusalénMascletà hoyPremios fallas infantiles'Zeta', artista falleroLucha EspecialPlanes falleros hoyDirecto FallasDecepción SaguntGeneralitat IA
instagramlinkedin

Una conductora queda atrapada en su coche en un accidente en la N-332 en Gata

Los bomberos la han sacado del vehículo y una ambulancia de SVB la ha trasladado al hospital

Imagen del accidente ocurrido esta tarde en la N-332, en Gata

Imagen del accidente ocurrido esta tarde en la N-332, en Gata / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Gata de Gorgos

Una conductora ha quedado atrapada en su coche tras un accidente que ha ocurrido esta tarde en la N-332, en el término municipal de Gata de Gorgos. Han colisionado dos vehículos. Ha ocurrido justo en el desvío hacia Pedreguer (la CV-732). La conductora se quejaba de fuertes dolores en la espalda.

Han acudido cuatro dotaciones de bomberos de Dénia y Benissa. Han sacado a la mujer del vehículo. Los sanitarios de una ambulancia de SVB la han atendido y luego la han trasladado al hospital de Dénia.

Noticias relacionadas

Este cruce es uno de los puntos negros de la N-332 en la Marina Alta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cinco heridos, dos graves, al estrellarse un coche contra otros estacionados en la Vía Augusta de Xàbia
  2. Las lluvias provocan el corte de carreteras en la Marina Alta: dos accesos a Pego, totalmente anegados
  3. Más pijo que social: llega otra promoción al barrio de las futuras VPP de Xàbia con pisos entre 325.000 y 525.000 euros
  4. Aparatoso vuelco en la N-332 en Ondara y un motorista herido en Dénia al arrollarlo un coche que se ha saltado un STOP
  5. Atrapados en el otro lado del mundo: 'Debíamos volver el 8 de marzo y hoy hemos logrado salir de Sri Lanka; no llegaremos a València hasta el 19
  6. El acelerón del sábado noche: detenida en Dénia por conducción temeraria tras 'rascar' y causar daños en coches aparcados
  7. Un pueblo para vivir: Jesús Pobre no quiere viviendas de alquiler turístico
  8. Así es el ‘nuevo’ pueblo en Calp: torres en una acera, supermercados en la otra y calles sin vida

Benitatxell restaura la Cova de les Bruixes para consolidarla como gran enclave patrimonial

Benitatxell restaura la Cova de les Bruixes para consolidarla como gran enclave patrimonial

Una conductora queda atrapada en su coche en un accidente en la N-332 en Gata

Una conductora queda atrapada en su coche en un accidente en la N-332 en Gata

Sigue la última hora de las fallas de 2026 en las comarcas de Valencia: Tarde de premios

Sigue la última hora de las fallas de 2026 en las comarcas de Valencia: Tarde de premios

Libertad para el concejal de Compromís de Altea detenido por abofetear y arrastrar a su pareja tras no ratificar la víctima la denuncia

Libertad para el concejal de Compromís de Altea detenido por abofetear y arrastrar a su pareja tras no ratificar la víctima la denuncia

Transforman el consultorio de verano de Calp en centro médico permanente: tiene 1.300 pacientes asignados

Transforman el consultorio de verano de Calp en centro médico permanente: tiene 1.300 pacientes asignados

El disgusto de Campaments en Dénia: "El artista no ha cumplido y tenemos la peor falla de nuestros 35 años"

El disgusto de Campaments en Dénia: "El artista no ha cumplido y tenemos la peor falla de nuestros 35 años"

L'insòlit niu que concita mirades a Dénia

El insólito nido que concita miradas en Dénia

El insólito nido que concita miradas en Dénia
Tracking Pixel Contents