Una conductora queda atrapada en su coche en un accidente en la N-332 en Gata

Una conductora ha quedado atrapada en su coche tras un accidente que ha ocurrido esta tarde en la N-332, en el término municipal de Gata de Gorgos. Han colisionado dos vehículos. Ha ocurrido justo en el desvío hacia Pedreguer (la CV-732). La conductora se quejaba de fuertes dolores en la espalda.

Han acudido cuatro dotaciones de bomberos de Dénia y Benissa. Han sacado a la mujer del vehículo. Los sanitarios de una ambulancia de SVB la han atendido y luego la han trasladado al hospital de Dénia.

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Este cruce es uno de los puntos negros de la N-332 en la Marina Alta.