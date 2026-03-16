El disgusto de Campaments en Dénia: "El artista no ha cumplido y tenemos la peor falla de nuestros 35 años"
La presidenta expresa la decepción de toda la comisión por el mal acabado de los "ninots" y lo que dista el monumento del boceto inicial: "Hemos trabajado todo el año y sabemos que somos una falla humilde, pero no es ni de lejos lo que esperábamos"
"A contra temps". Ese es el lema de la falla de Campaments, falla de artista Manu Pons. El boceto generó una enorme ilusión en esta comisión de Dénia. Las expectativas no se han cumplido. Ni de lejos. "Claro que estamos disgustados", ha indicado su presidenta, Soraya Moreno. El jueves llegaron los "ninots" y el acabado dejaba mucho que desear. Del boceto a la realidad hay un gran trecho. "Estamos muy decepcionados. Es la peor falla de nuestros 35 años. Cuando la ha hecho la comisión, ha quedado mejor y más digna. Hemos hablado con el artista y sabe que no es para nada lo que esperábamos".
El artista acudirá esta tarde a plantar el monumento. Pero los falleros ya ven que el trabajo fundamental, el de base, no está acabado. "Al primer vistazo ya advertimos que los ninots no tenían nada que ver con el diseño inicial". De la elegancia y los vivos colores del boceto, no hay nada.
"Tenemos un presupuesto humilde, sí, pero pagamos nuestra falla y el artista debe acabarla bien". La presidenta muestra detalles como el uso de spray en lugar de pintura, defectos en las figuras, agujeros, acabados sin gracia o superficies sin lijar que revelan poco esmero.
"El artista ya sabe que esta falla no era lo que esperábamos. Nos consuela que la falla infantil ("Tempus fugit", de Jorge Gil) sí que ha quedado superbonita", indica Soraya, que avanza que la comisión se va a reponer a este "contratiempo" y va a hacer fiesta a lo grande. "Eso seguro, que estemos disgustados no significa que no vayamos a vivir las fallas a tope".
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