Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mejor falla infantil 2026Premios fallas infantiles 2026Cómo llegar a la mejor falla de infantilNinot Indultat 2026Géiser en falla ConventoDirecto FallasDirecto fallas en las comarcas de ValenciaOfrendaNuevo cauce
instagramlinkedin

Un goig de concert: el "So de saó" de Xiomara Abello ompli la seu d'Ocell d'Ondara

El seu recital va combinar intimitat, honestedat i, també , contemporaneïtat. Una proposta musical que bevia de l'acústica i ens parlava de fragilitats, vincles i identitats

La música d'arrell i memòria de Xiomara Abello va omplir la seu d'Ocell

Redacción Levante-EMV

Ondara

Xiomara Abello va presentar a la seu d'Ocell, pràcticament plena, a Ondara el seu tercer album So de saó. Com ella va dir: volia ser llauradora i treballar el camp. D'ací el seu lligam i compromís amb el sector agroecològic i les iniciatives en defensa de la terra, i "de voler ser llauradora mireu com he acabat".

El seu objectiu és rescatar part de la memòria popular i quotidiana valenciana vinculada a l'entorn rural, sobretot a la seua comarca del Baix Maestrat i comarques veïnes del nord del país.

El seu recital va combinar intimitat, honestedat i, també , contemporaneïtat. Una proposta musical que bevia de l'acústica i ens parlava de fragilitats, vincles i identitats. Una veu que beu del passat i ens explica allò quotidià i anònim. Unes veus que ens parlaran del demà. La saviesa de qui estima i es relaciona amb la terra. Una lluita per la custòdia del patrimoni col·lectiu intangible que ens ha confirmat com a persones i com a poble.

Noticias relacionadas

Una artista a seguir i que, possiblement, tornarà a Ondara. Un goig de concert.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
