El insólito nido que concita miradas en Dénia
Los paseantes se sorprenden de que una paloma haya convertido en "incubadora" una farola de la fachada del convento de las Agustinas
Las palomas se adaptan a todo. Dénia retumba. Los petardos estallan aquí y allá. Pero estas aves ya no se asustan. Y hacen nidos en lugares insólitos. Quienes pasean estos días al caer la noche por la calle Sant Narcís, en pleno centro histórico, levantan la vista y se sorprenden. Una paloma ha hecho nido dentro de una farola de la fachada del convento de las Agustinas. El deslumbrante nido concita miradas.
Más que nido es incubadora. Lo dicen los asombrados paseantes. La paloma empolla sus huevos a plena luz. Ni se inmuta. Las palomas no solo hacen nidos en los tejados, en las oquedades de las fachadas o en el campanario (mudo desde que se bajaron las campanas) de la iglesia de l'Assumpció. También buscan lugares más luminosos. Lo de este nido "incubadora" demuestra la capacidad de adaptación de estas aves. Las palomas son plenamente urbanitas.
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