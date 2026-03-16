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El insólito nido que concita miradas en Dénia

Los paseantes se sorprenden de que una paloma haya convertido en "incubadora" una farola de la fachada del convento de las Agustinas

El sorprendente nido en una farola del convento de las Agustinas

El sorprendente nido en una farola del convento de las Agustinas / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Las palomas se adaptan a todo. Dénia retumba. Los petardos estallan aquí y allá. Pero estas aves ya no se asustan. Y hacen nidos en lugares insólitos. Quienes pasean estos días al caer la noche por la calle Sant Narcís, en pleno centro histórico, levantan la vista y se sorprenden. Una paloma ha hecho nido dentro de una farola de la fachada del convento de las Agustinas. El deslumbrante nido concita miradas.

La paloma en su nido &quot;incubadora&quot;

La paloma en su nido "incubadora" / A. P. F.

Más que nido es incubadora. Lo dicen los asombrados paseantes. La paloma empolla sus huevos a plena luz. Ni se inmuta. Las palomas no solo hacen nidos en los tejados, en las oquedades de las fachadas o en el campanario (mudo desde que se bajaron las campanas) de la iglesia de l'Assumpció. También buscan lugares más luminosos. Lo de este nido "incubadora" demuestra la capacidad de adaptación de estas aves. Las palomas son plenamente urbanitas.

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