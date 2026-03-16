La Muixeranga de la Marina Alta signa a Castelló la millor actuació de la seua història

L’actuació va destacar per la solidesa de les construccions, el bon ritme de l’actuació i la cohesió del conjunt de la colla

L'espectacular actuació de la Muixeranga de la Marina Alta

L'espectacular actuació de la Muixeranga de la Marina Alta / JOSEP PERELLO

Redacción Levante-EMV

Castelló

La Muixeranga de la Marina Alta ha iniciat la temporada amb una actuació històrica a la Trobada de Muixerangues de Castelló, celebrada dins de les festes de la Magdalena, on la colla ha completat la millor actuació dels seus 18 anys de trajectòria, fent per primera vegada 3 muixerangues de 5 alçades en una mateixa actuació.

La satisfacció de la faena ben feta

/ JOSEP PERELLO

En una plaça amb gran ambient festiu i amb una notable presència de públic, la colla de la Marina Alta va desplegar un repertori complet i ambiciós que va incloure al cercavila: Cinc de Copes i dues Torretes simultànies. Van entrar a plaça amb La Pietat. Ja en actuació, en primera ronda van realitzar La Morera, en segona ronda La Canya, i en tercera l’Ifac. Ja en rondes de pilars de comiat, van fer dos pilars de quatre i set pilars de tres. L’actuació va destacar per la solidesa de les construccions, el bon ritme de l’actuació i la cohesió del conjunt de la colla.

Les Torretes de la colla de la Marina

/ JOSEP PERELLO

Un dels moments més significatius de la jornada va ser l’alçament de l’Ifac a Castelló de la Plana, una figura creada per la pròpia Muixeranga de la Marina Alta i inspirada en el penyal que identifica el territori de la colla. Portar aquesta construcció a les festes de la Magdalena va ser viscut amb especial emoció pels membres de la colla, que ho consideren un orgull i una manera de compartir una figura pròpia amb la resta del món muixeranguer.

La Pietat i la cercavila de la Muixeranga de la Marina Alta

/ JOSEP PERELLO

La trobada també va permetre compartir plaça amb colles de gran trajectòria, fent pinya amb la colla amfitriona, la Conlloga Muixeranga de Castelló, així com amb la Colla Joves Xiquets de Valls, una de les colles castelleres de referència. Des de la Muixeranga de la Marina Alta s’ha volgut destacar l’honor que suposa compartir plaça amb colles referents i la importància d’aquestes trobades per continuar fent créixer la cultura de les torres humanes.

Amb aquesta actuació, la Muixeranga de la Marina Alta enceta la temporada amb força i il·lusió, reafirmant el bon moment que viu la colla i el seu compromís amb la difusió i el creixement de la tradició muixeranguera.

La Muixeranga de la Marina Alta signa a Castelló la millor actuació de la seua història

La Muixeranga de la Marina Alta signa a Castelló la millor actuació de la seua història

Un goig de concert: el "So de saó" de Xiomara Abello ompli la seu d'Ocell d'Ondara

Un goig de concert: el "So de saó" de Xiomara Abello ompli la seu d'Ocell d'Ondara

Sigue la última hora de las fallas de 2026 en las comarcas de Valencia: El viento tumba una falla en Torrent

Sigue la última hora de las fallas de 2026 en las comarcas de Valencia: El viento tumba una falla en Torrent

Atrapados en el otro lado del mundo: "Debíamos volver el 8 de marzo y hoy hemos logrado salir de Sri Lanka; no llegaremos a València hasta el 19"

Atrapados en el otro lado del mundo: "Debíamos volver el 8 de marzo y hoy hemos logrado salir de Sri Lanka; no llegaremos a València hasta el 19"

Espectacular rescate en la Penya del Castellet: un senderista de 72 años se desmayó

Espectacular rescate en la Penya del Castellet: un senderista de 72 años se desmayó

«Matria» llega a buen puerto en Dénia: poesía y arte a mar abierto

«Matria» llega a buen puerto en Dénia: poesía y arte a mar abierto

Más dolor en Jávea Park: fallece una vecina de la finca del incendio al mes de la tragedia con dos muertos

Más dolor en Jávea Park: fallece una vecina de la finca del incendio al mes de la tragedia con dos muertos

El PSPV exige pleitear con Educación si no cambia los barracones "deplorables e infrahumanos" de Xàbia

El PSPV exige pleitear con Educación si no cambia los barracones "deplorables e infrahumanos" de Xàbia
