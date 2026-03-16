La Muixeranga de la Marina Alta signa a Castelló la millor actuació de la seua història
L’actuació va destacar per la solidesa de les construccions, el bon ritme de l’actuació i la cohesió del conjunt de la colla
La Muixeranga de la Marina Alta ha iniciat la temporada amb una actuació històrica a la Trobada de Muixerangues de Castelló, celebrada dins de les festes de la Magdalena, on la colla ha completat la millor actuació dels seus 18 anys de trajectòria, fent per primera vegada 3 muixerangues de 5 alçades en una mateixa actuació.
En una plaça amb gran ambient festiu i amb una notable presència de públic, la colla de la Marina Alta va desplegar un repertori complet i ambiciós que va incloure al cercavila: Cinc de Copes i dues Torretes simultànies. Van entrar a plaça amb La Pietat. Ja en actuació, en primera ronda van realitzar La Morera, en segona ronda La Canya, i en tercera l’Ifac. Ja en rondes de pilars de comiat, van fer dos pilars de quatre i set pilars de tres. L’actuació va destacar per la solidesa de les construccions, el bon ritme de l’actuació i la cohesió del conjunt de la colla.
Un dels moments més significatius de la jornada va ser l’alçament de l’Ifac a Castelló de la Plana, una figura creada per la pròpia Muixeranga de la Marina Alta i inspirada en el penyal que identifica el territori de la colla. Portar aquesta construcció a les festes de la Magdalena va ser viscut amb especial emoció pels membres de la colla, que ho consideren un orgull i una manera de compartir una figura pròpia amb la resta del món muixeranguer.
La trobada també va permetre compartir plaça amb colles de gran trajectòria, fent pinya amb la colla amfitriona, la Conlloga Muixeranga de Castelló, així com amb la Colla Joves Xiquets de Valls, una de les colles castelleres de referència. Des de la Muixeranga de la Marina Alta s’ha volgut destacar l’honor que suposa compartir plaça amb colles referents i la importància d’aquestes trobades per continuar fent créixer la cultura de les torres humanes.
Amb aquesta actuació, la Muixeranga de la Marina Alta enceta la temporada amb força i il·lusió, reafirmant el bon moment que viu la colla i el seu compromís amb la difusió i el creixement de la tradició muixeranguera.
