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¡Arden los faraones!: Centro triunfa en Dénia con una falla que carga contra los nuevos déspotas

El distrito dels Quatre Cantons se resarce del chasco del premio infantil, que ha logrado Baix la Mar: "Este año hay muchísimo nivel y eso hace que todavía nos emocione más este premio"

Port Rotes rompe el dominio de los últimos años de Darrere del Castell en sección primera

Lluís Sentí y Lluna Pérez, tras asomarse al balcón del ayuntamiento y celebrar el premio con la comisión de Centro

Lluís Sentí y Lluna Pérez, tras asomarse al balcón del ayuntamiento y celebrar el premio con la comisión de Centro / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Los premios técnicos empezaron a caer del lado de Centro y ya se veía que cambiaban las tornas y que a Baix la Mar, ganadora de la falla infantil, se le podía escapar el posible doblete en las Fallas de Dénia. Centro sumó el premio al riesgo, a la mejor ornamentación o a la pintura. Eso ya da muchas pistas. Y luego, a la hora de la verdad, el distrito dels Quatre Cantons, que el pasado año se quedó con la miel en los labios, se ha llevado el primer premio de la sección especial. El jurado valora muchísimo la altura, el riesgo, el equilibrio. Y el monumento de Josué Beitia lo tenía. Además, es una crítica a la megalomanía. El lema: "Faraònik". El artista pone de vuelta y media a los nuevos faraones. Todo el monumento es una crítica furibunda a quienes se creen los amos del mundo.

El monumento de Centro, del artista Josué Beitia y que lleva por lema &quot;Faraònik&quot;

El monumento de Centro, del artista Josué Beitia y que lleva por lema "Faraònik" / A. P. F.

"Es una falla increíble. Fue una apuesta personal de Josué y tenemos plena confianza en él", ha indicado la fallera mayor de Centro, Lluna Pérez, exultante junto al presidente, Lluís Sentí. "Este premio es consecuencia del trabajo bien hecho. Y todavía nos ilusiona más el lograrlo por el hecho de que este año hay un nivel enorme en la sección especial".

El momento en el que los responsables de Centro recogen los banderines del primer premio de especial

El momento en el que los responsables de Centro recogen los banderines del primer premio de especial / A. P. F.

El pasado año este duelo entre Centro y Baix la Mar (hace tiempo que Oeste y París Pedrera no logran romper ese binomio) se lo llevó Baix la Mar. Este año el distrito marinero era quizá favorito. El taller de Llongo, con el artista David Sánchez Llongo que está ahora mismo en racha (en València, en la falla Convento Jerusalén, ha ganado), ha creado la falla "Kromàtica", un prodigio de color. Y de ahí que el premio de Centro tenga todavía más mérito. Batir a su gran rival y al artista de moda es una proeza. Los dos monumentos son magníficos. Pero los premios técnicos, el riesgo, la altura y los equilibrios casi imposibles indicaban que Josué Beitia había creado una falla "piramidal", muy bien estructurada y coronada con figuras casi suspendidas en el aire.

Port Rotes ha triunfado en la sección primera

Port Rotes ha triunfado en la sección primera / A. P. F.

"Todavía tenemos dos años más con Josué y creo que alargaremos más esta colaboración", ha avanzado, emocinada, Lluna Pérez.

Mientras, la falla Port Rotes ha roto la hegemonía de Darrere del Castell en sección primera. El monumento de Port Rotes es espléndido. Tiene altura. Y este año ocurre que las dos fallas premiadas están a un extremo y otro de la calle Marqués de Campo. La de Port Rotes, ya en el puerto, y la de Centro, pegada a la Glorieta del País Valencià.

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La celebración en el balcón del ayuntamiento; la Plaça de l'Ajuntament, repleta.

La celebración en el balcón del ayuntamiento; la Plaça de l'Ajuntament, repleta. / A. P. F.

Solidaridad fallera con Campaments

La solidaridad fallera ha brillado cuando el séptimo premio de sección primera, el último, ha sido para Campaments, la falla del disgusto con el artista. Los ninots no estaban bien acabados. La comisión, tras un año de mucho trabajo, se ha llevado una decepción enorme. Pero, cuando la presidenta, Soraya Moreno, y la fallera mayor, Amanda Giménez, han recogido el banderín, todos los otros cargos falleros han aplaudido a más no poder. Saben del disgusto. Entienden que uno de los tragos más amargos para un distrito es ilusionarte con el monumento y que luego esté muy lejos de las expectativas y, como ha ocurrido en este caso, no esté ni siquiera bien acabado.

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